Manila Nazzaro è uscita ad un passo dalla finale al Grande Fratello Vip 6, ma ha sempre mantenuto grande umiltà e un profilo “molto basso”. Si è dedicata prima agli affetti ritrovati, si è data il tempo di vedere con più lucidità quanto accaduto nella casa e ora sta raccontando com’è stata la sua esperienza e quali sono le sue considerazioni “a mente fredda”. Tra poco riprenderà a lavorare, dal 1 Aprile RTL 102.5 insieme a Valeria Graci e Charlie Gnocchi il venerdì, sabato e domenica nella trasmissione “No problem – W l’Italia”.

Durante la sua esperienza nel reality di Canale 5 ha avuto un rapporto molto particolare con Soleil Sorge. Prima erano molto amiche insieme a Katia Ricciarelli, poi il rapporto si è rotto in malo modo e infine, dopo un po’ si sono riappacificate, ma non sono mai ritornate le amiche di prima. Nell’intervista esclusiva a Superguida Tv di Giulia Bertollini, la concorrente ha fatto alcune dichiarazioni incredibili sulla sua ex cara amica.

Manila Nazzaro vorrebbe Soleil Sorge al GF VIP 7

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Soleil ha diviso e appassionato molti fans, che negli ultimi mesi hanno creato dei veri e propri schieramenti, a riguardo la concorrente dichiara:

“Mi è dispiaciuto per quello che è successo. Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci. Con Miriana invece ho un altro tipo di rapporto. Siamo molto simili e in lei ho trovato l’incastro perfetto”.

Quando la giornalista le fa presente che si è liberato un posto da opinionista al Grande Fratello Vip 7 e si vocifera di Soleil o Katia Ricciarelli, l’ex Miss Italia ne approfitta per fare i complimenti alla sua compagna d’avventura:

“Sono molto simili caratterialmente ma Soleil mi divertirebbe di più. La sto seguendo anche alla Pupa e il Secchione. L’ho incontrata negli studi di Verissimo e le ho fatto i complimenti”.

La frecciatina di Manila

Ma in quest’intervista qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie l’ex concorrente del reality. Infatti risponde alle accuse che le sono sempre state fatte all’indomani dell’uscita dell’influencer dalla casa:

“Mi hanno accusato di aver fatto strategia quando ho nominato Soleil come finalista. Non potevo sapere che Soleil sarebbe stata eliminata e che avrebbe fatto parte di un programma televisivo una volta uscita dalla casa”.

La concorrente più vera del GF secondo Manila Nazzaro

La speaker radiofonica non ha dubbi sulla concorrente più vera del Grande Fratello Vip 6, per lei:

“Credo che il concorrente più vero di questa edizione sia stata Miriana Trevisan. Senza alcun tipo di vergogna e di protezione, si è buttata a capofitto nel gioco e nelle emozioni. Si è innamorata, legandosi anche a persone sbagliate come è successo all’inizio con Nicola, ed è stata spesso giudicata. Miriana ha seguito sempre il suo istinto. Non ha mai avuto pregiudizi nei confronti di nessuno ed è stata sempre pronta a ricredersi su tutti e a fallire. E’ caduta mille volte nella casa ma poi ha trovato il coraggio di rialzarsi con orgoglio. E’ stata energia pura. Con lei mi ricaricavo di bellezza. Per me è stata la concorrente più vera ma anche la più rispettosa di questa edizione del Grande Fratello Vip”.

Il rapporto tra Miriana e Manila va avanti a gonfie vele, quest’ultima era presente anche alla diretta Instagram dell’amica ieri. Si sono trovate e ritrovate nella casa. Invece le persone su cui ha fatto meno affidamento sono gli ultimi arrivati del reality, perché per lei sono stati i più strateghi.

Chi doveva vincere il GF secondo Manila Nazzaro

L’ex Miss Italia non avrebbe voluto Jessica Selassié come vincitrice del reality, ma altre due persone. Una è facile intuirla, l’altra meno. Ecco chi sono:

“Sono contenta che abbia vinto una donna. In questa edizione, le donne si sono più esposte. Meritavano di vincere Miriana o Davide. Ho avuto un rapporto molto stretto con Jessica. Stavamo le ore a parlare. La sua vittoria fa bene a lei e alle ragazze che vivono di insicurezze e fragilità”.

Mentre della sorella Lulù decanta le sue doti umane e il grande rapporto che ha costruito con lei:

“Con Lulù ho stretto un bellissimo rapporto. Ho avuto un senso di protezione nei suoi confronti perché al di là del suo essere capricciosa e difficile, ha un cuore grande. E’ stata una guerriera quando si è trattato di difendermi e poche persone l’hanno fatto”.