Quello che tutti ci aspettavamo è successo! La giuria de La Pupa e il Secchione Show al completo per la prima in questa terza puntata è scoppiata. La scelta degli elementi non è stata casuale e infatti quella pace che sembrava sancita dalle parole di Antonella Elia verso Soleil Sorge, in realtà è stata già distrutta nella prima ora del reality di Italia 1. Scopriamo che cos’è accaduto tra i giurati nella terza puntata.

Primi attriti nella giuria de La Pupa e il Secchione Show

Federico Fashion Style nella scorsa puntata ci aveva provato a mandare un “certo suggerimento” all’ex gieffina Elia, a casa per covid, ma lei non l’ha proprio voluto accogliere. Anzi, questa sera è arrivata in puntata più agguerrita che mai ed è già scoppiato il caos.

La giurata oltre ad andare contro tutto ciò che Soleil Sorge e Federico dicono, ha deciso anche di zittirli perché non le lasciavano spazio. Si è rivolta a loro dicendogli:

“Mi fate dire una cosa senza accavallarvi su di me che mi irritate. Non starnazzate! ma parlano sempre sti due? Zitti mai!”

Il duo, chiamato dai fans, “solerico” ha reagito ridendo ancora di più, e in coro hanno esclamato: “È arrivata!”

Potrei vivere di programmi fatti solo da Sole e Federico che perculano la Elia 😂😂😂😂 #SoleilShow #LaPupaEilSecchioneShow pic.twitter.com/j8j4FUeb6X — Here_comes_the_Soleil☀️ (@comes_Soleil) March 29, 2022

La reazione del pubblico

Nessuna sorpresa per Federico e Soleil, ma tanto divertimento per il pubblico che non vede l’ora di vederli litigare in maniera ancora più forte e trash. Del resto, la loro partecipazione è funzionale anche a intrattenere il pubblico.

Ammettiamolo tutti che aspettavamo con ansia gli scontri Antonella Elia Vs Soleil #LaPupaEilSecchioneShow — Domenico Sia (@DomenicoSia) March 29, 2022