La Pupa e il Secchione Show ritorna stasera 29 Marzo per la sua terza puntata. L’appuntamento di Barbara D’Urso è stato proceduto ieri dalla prima puntata serale delle pillole del reality, in onda su Canale 5, dopo l’Isola dei Famosi.

Questo nuovo spazio garantirà un miglioramento negli ascolti? Lo scopriremo domani mattina. Ma intanto vediamo che cosa accadrà nella puntata in onda stasera.

La Pupa e il Secchione Show, le anticipazioni della terza puntata in onda il 29 Marzo

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha già fornito alcuni spoiler della terza puntata de La Pupa e il Secchione Show. Ieri ha mostrato uno spezzone dello scontro tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini. Questa sera nella diretta verranno interrogati entrambi i concorrenti e si potranno vedere i filmati completamente.

Inoltre si parlerà dell’abbandono di Flavia Vento e di chi la sostituirà nel reality di Italia 1. Scopriremo anche le sorti di Aristide Malnati che si trovava in coppia con la showgirl.

Anche nella terza puntata ritorna Guenda Goria, questa volta sarà presente in studio. La fidanzata del secchione Mirko Gancitano si scontrerà ancora una volta con Mila Suarez, rea di aver sedotto il fidanzato. La figlia di Maria Teresa Ruta, incontrerà anche la pupa Vera Miales, fidanzata del padre Amedeo Goria, che, in coppia con il secchione Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera, sembra stia instaurando un rapporto molto stretto.

Una pupa inoltre riceverà una sorpresa speciale, in cui verrà ripercorso un momento molto particolare della sua infanzia.

Nuove sfide aspettano i concorrenti del reality e un Bagno di cultura determinerà la coppia eliminata di questa stagione.

La terza puntata de La Pupa e il Secchione Show dovrebbe vedere la giuria al completo in studio perché Antonella Elia aveva condiviso una storia su Instagram in cui appariva il tampone negativo al covid. Stasera per la prima volta dovrebbe essere presente fisicamente in studio e gli scontri non si risparmieranno.

La Pupa e il Secchione Show, chi sarà la Pupa per una notte della terza puntata

Barbara D’Urso nella scorsa puntata ha inaugurato la Pupa per una notte, un’ospite che avrà il potere di determinare le sorti dei concorrenti, grazie al suo voto che si unirà a quello dei tre giudici Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

La Pupa per una notte della terza puntata de La Pupa e il Secchione Show è Clizia Incorvaia, la gieffina è recentemente diventata mamma del piccolo Gabriele, avuto con Paolo Ciavarro, incontrato al Grande Fratello Vip.

Appuntamento a stasera 29 Marzo su Italia 1 per La Pupa e il Secchione Show.