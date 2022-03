Lunedì 28 marzo, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi. Durante la diretta, è stata notata l’assenza di Patrizia Bonetti. La conduttrice del reality show ha spiegato ai naufraghi e ai telespettatori il motivo.

Patrizia Bonetti ha subito un infortunio

Durante il collegamento con i naufraghi di Playa Sgamada, la conduttrice Ilary Blasi ha fatto un annuncio riguardante Patrizia Bonetti. La diretta interessata ha spiegato ai telespettatori e ai concorrenti, perché la naufraga non era presente:

“Tra di loro manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta come un leone alla prova del fuoco superando i suoi limiti…”

Ilary Blasi ha fatto sapere che la concorrente attualmente si trova in infermeria, perché si è bruciata la pancia. Nonostante non sia accaduto nulla di grave, la produzione ha deciso di tenere in osservazione la naufraga.

Patrizia Bonetti è in infermeria sotto osservazione ma non vede l'ora di tornare! #Isola — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 28, 2022

Ilary Blasi rassicura sulle condizioni di salute della concorrente

Poco dopo avere reso noto il “piccolo incidente” di percorso di Patrizia Bonetti, Ilary Blasi ha rassicurato tutti. La conduttrice ha spiegato che la naufraga non vede l’ora di raggiungere gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi, in modo da mettersi in gioco.

Prima di passare ad un altro argomento, la conduttrice romana ha augurato a Patrizia Bonetti di tornare presto.