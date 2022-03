Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? Anche ieri sera il televoto da casa non ha comportato alcuna eliminazione, in quanto la coppia perdente composta da Antonio Zequila e Floriana Secondi è sbarcata su Playa Sgamada (anche se Floriana all’inizio voleva tornare in Italia). Per i primi eliminati bisogna aspettare la quarta puntata, in onda questo giovedì. Infatti, Ilary Blasi ha annunciato ai naufraghi di Playa Sgamada che la prossima settimana sarà aperto un televoto che li vedrà a rischio eliminazione (tranne Marco Melandri che è immune in qualità di “capo”): il meno votato dovrà abbandonare l’Isola per sempre.

In attesa dunque che il televoto inizi a diventare decisivo, ecco chi sono i nominati della puntata di lunedì 28 marzo dell’Isola dei Famosi 2022.

Chi è finito in nomination ieri sera all’Isola dei Famosi 2022?

Le due coppie dell’Isola dei Famosi 2022 finite al televoto nella terza puntata di ieri sera sono Carmen Di Pietro-Alessandro Iannoni e Clemente Russo-Laura Maddaloni. Carmen e il figlio Alessandro sono stati i più votati dal gruppo, mentre Clemente e Laura hanno ricevuto la nomination dalla nuova coppia leader Nicolas Vaporidis-Estefania Bernal.

La coppia meno votata non sarà subito eliminata, ma approderà su Playa Sgamada. Soltanto in seguito, dopo un ulteriore televoto, verrà stabilito il destino finale di una delle due coppie al televoto.

In attesa dunque delle prossime puntate, durante le quali dovrebbe finalmente entrare in scena la componente fondamentale dell’eliminazione, facciamo un riepilogo delle nomination di ieri sera della terza puntata dell’Isola 2022.

Ecco chi ha nominato chi:

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni hanno nominato la coppia Blind-Roberta

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo hanno nominato la coppia Blind-Roberta

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo hanno nominato la coppia Carmen-Alessandro

Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni hanno nominato la coppia Carmen-Alessandro

Roger Balduino e Ilona Staller hanno nominato la coppia Carmen-Alessandro

Blind e Roberta Morise hanno nominato la coppia Carmen-Alessandro

Come accennato prima, anche nella puntata di ieri Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono stati i più votati da parte del gruppo. Infine è arrivata la scelta della coppia leader Nicolas Vaporidis-Estefania Bernal: i due hanno deciso di mandare al televoto contro Carmen e Alessandro la coppia formata da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, ritenendoli due tra i concorrenti più forti di quest’edizione.

L’appuntamento con l’Isola dei Famosi è fissato per questo giovedì, quando andrà in onda la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove rivedere la replica dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022