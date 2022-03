L’Isola dei Famosi 16 alla terza puntata è già entrata nel vivo con tanto di minacce d’abbandono. A differenza del Grande Fratello Vip dove ci vogliono settimane – o anche mesi – prima che i concorrenti creino dinamiche, qui invece in pochissimo tempo già tutti si arrabbiano con tutti e sono stufi di qualunque cosa.

Ieri durante la diretta televisiva i telespettatori hanno assistito a ben due tentativi di abbandono in un’unica serata. Da record! Vediamo chi sono i concorrenti e perché vorrebbero abbandonare.

Isola dei Famosi 16, chi sono i concorrenti che vorrebbero abbandonare il reality

La prima concorrente a voler abbandonare l’Isola dei Famosi 16 durante la terza puntata è Floriana Secondi. Dopo aver perso il televoto, l’ex gieffina non voleva andare a Playa Sgamada, dove si trovano tutti quelli eliminati dal televoto, ma direttamente a casa, perché “il pubblico è sovrano”. Ma le vere motivazioni le dirà poco dopo:

“Io vivo per il mio pubblico. Non mi va di andare a Playa Sgamada. Non era il tipo di esperienza che immaginavo. Voglio andare a casa”.

Ilary Blasi dopo aver cercato di calmarla insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino, alla fine sbotta e le ricorda che è da due anni che le manda messaggi per farla partecipare al reality e da lei un comportamento del genere non se lo aspettava. Non è la sola. Infatti anche su Twitter gli utenti si mostrano molto infastiditi per il suo atteggiamento.

Floriana mi ha molto deluso: mi aspettavo si una donna con carattere forte, ma non che il giorno dopo litigasse già con qualcuno ed entrasse a gamba tesa nelle dinamiche #isola — Ale_L'Opinionista (@Ale_Opinionista) March 29, 2022

Lei non demorde e continua per la sua strada. Ma Ilary Blasi con grande capacità di gestire la situazione, l’ha lasciata sbollire e richiamata più tardi per la sfida della pizza. Lo spirito competitivo di Floriana è ritornato e ora lei si trova ufficialmente a Playa Sgamada.

Jeremias Rodriguez accusa la produzione dell’Isola dei Famosi 16

Ma per una Floriana ritornata in sé, c’è qualcun altro che invece ha perso la calma. Jeremias Rodriguez verso la fine della puntata. Il fratello di Belen ieri ha avuto uno scontro con Antonio Zequila a cui la presentatrice e lo stesso Alvin non hanno voluto dare importanza, così il concorrente non ce la fa più e sbotta durante le nomination:

“Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente, e questo mi rompe e voglio tornare a casa. Non arriva la verità di quello che succede nel reality, non mi va bene così. Non ci lasciano parlare, questo non mi va e voglio tornare a casa. Non ce l’ho con nessuno”.

Ilary Blasi non perde la calma, nonostante le accuse, e prova a capire quale sia il problema. Jeremias afferma che il padre prima ha mentito quando ha detto di andare d’accordo con tutti perché c’è un concorrente che non gli piace proprio. La conduttrice allora cerca di scoprire di chi si tratti. Ma Gustavo con grande calma ha dichiarato che non gli sembrava corretto fare il nome perché questa persona è un leader ed è solo un problema caratteriale. La questione si conclude così e la coppia Rodriguez resta intatta.

