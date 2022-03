La terza puntata de La Pupa e il Secchione Show non poteva non occuparsi dell’affaire Flavia Vento. Barbara D’Urso mostra le immagini del suo abbandono tra le risate di pubblico e giuria, dopodiché si collega con lei. La soubrette appare piuttosto seccata di dover essere lì, perché “non vuole spiegare” e litiga immediatamente con Antonella Elia.

La Pupa e il Secchione Show, Flavia Vento attacca Antonella Elia

Quando Antonella Elia prova a far ragionare Flavia Vento sul suo ennesimo abbandono del reality di turno, lei si mette immediatamente sulla difensiva e mentre la gieffina la definisce “patetica“, la concorrente risponde:

“Non te lo permetto. Io ti denuncio“.

L’effetto però non ha l’effetto desiderato, perché la giudice risponde con un’alzata di spalle e le dice: “E denunciami pure!“. Antonella Elia ha grinta da vendere questa sera. Dopo aver passato settimane a casa, non vedeva l’ora di intervenire in studio e affrontare una vera diretta.

Che cos’è successo a Flavia Vento?

Barbara D’Urso cerca di capire che cos’è successo, ma la soubrette mette un muro e afferma che è successo un fatto gravissimo all’interno della villa del quale non vuole parlare perché difende la sua privacy. Nessuno ovviamente le crede, visto che erano supervisionati 24 ore su 24.

Ma anzi, gli altri due giurati le danno addosso. Soleil Sorge si rivolge a lei con evidente sarcasmo le chiede:

“Di cosa vuoi parlare? Delle vacanze di Pasqua?”

Lo studio intero ride e Flavia Vento si trincera ancora di più. Alla fine si congederà dalla presentatrice con un messaggio dell’alieno: “Ti telefono Barbara”.