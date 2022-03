Una volta terminato il percorso a Uomini e Donne, in quanto Matteo Ranieri ha compiuto la sua scelta, Federica Aversano è stata inondata dalle critiche sui social. La giovane, dunque, dopo aver immagazzinato per un bel po’ di tempo, ha deciso di mettere a tacere gli hater con un commento davvero molto pungente. Vediamo cosa è successo.

Increscioso inconveniente per Federica dopo Uomini e Donne

Nella registrazione di sabato 26 marzo di Uomini e Donne è stata effettuata la scelta di Matteo Ranieri. Il ragazzo ha optato per Valeria, decidendo di lasciare la trasmissione insieme a lei. Federica, dal canto suo, è apparsa piuttosto provata e delusa, tuttavia, ha deciso di prendere in mano la sua vita ed andare avanti, soprattutto perché ha un figlio da crescere.

In queste ore, però, la giovane ha dato luogo ad un pesante sfogo sui social a causa di alcune critiche che si è trovata a leggere di recente. A quanto pare, il suo account di Instagram è stato preso d’assalto dagli hater, i quali hanno cominciato a parlar male di lei utilizzando termini decisamente sgradevoli e maleducati.

L’Aversano risponde alle critiche del web

Federica, dunque, ha risposto con una Instagram Storie in cui ha esordito dicendo di essere sempre stata molto tollerante nei confronti delle persone che interagiscono con lei sui social. Ad ogni modo, nel momento in cui si trova dinanzi la cattiverai e la maleducazione non ci vede più. Inoltre, la giovane ha lasciato intendere che sia stato preso di mira anche suo figlio e questo non può assolutamente accettarlo.

Pertanto, ha comunicato a tutte le persone che la seguono che, d’ora in avanti, provvederà a bloccare tutti quegli utenti che si mostreranno poco rispettosi nei suoi confronti. Nello specifico la ragazza ha detto:

“Tutte le persone che commentano senza educazione, rispetto e soprattutto toccano mio figlio saranno bloccate all’istante”.

Malgrado questo increscioso avvenimento, però, Federica può contare sulla stima e sull’affetto di una corteggiatrice di Uomini e Donne, ovvero, Soraya, la quale ha voluto mandarle un messaggio molto gradevole.