Miriana Trevisan e Soleil Sorge sono state “elette” le concorrenti preferite di due ex gieffine. Nel salotti di Verissimo, domenica 27 marzo, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli hanno espresso la loro opinione sulle due ex coinquiline del Grande Fratello Vip 6.

Katia Ricciarelli ‘incorona’ Soleil

Ospite di Silvia Toffanin, Katia Ricciarelli ha parlato dell’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia. La diretta interessata non ha nascosto di avere trascorso bellissimi momenti, ma anche momenti piuttosto difficili.

La cantante lirica tra gli ex “vipponi” citati non ha mai menzionato il nome di Miriana Trevisan: tra le due al Grande Fratello Vip 6 ci sono stati moltissimi litigi. Al contrario, la 76enne ha “incoronato” Soleil Sorge come sua preferita:

“E’ stata come una figlia dentro la casa, l’ho coccolata e consolata”.

Katia non ha nascosto di avere rivisto in Soleil, lei quando era giovane. A detta della soprano, la 27enne italo-americana è una persona sincera e schietta. Secondo l’ex gieffina, anche se il reality show di Canale 5 è un gioco, non bisogna mai mentire o essere bugiardi.

Miriana è la preferita di Manila Nazzaro

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 27 marzo c’è stata anche Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ed ex gieffina ha ammesso di avere incontrato nella casa del Grande Fratello Vip 6 delle persone splendide. Tuttavia, la 44enne pugliese sembra avere una preferita rispetto a tutti gli ex coinquilini:

“La prima in assoluto che mi è stata accanto in questi mesi è Miriana Trevisan”.

L’ex concorrente ha definito Miriana Trevisan come la sua spalla d’appoggio, il suo sostegno. Manila Nazzaro ha menzionato anche Jessica e Lulù Selassié. Per quanto riguarda Soleil Sorge, l’ex gieffina ha affermato:

“Le voglio molto bene, abbiamo condiviso bei momenti”.

