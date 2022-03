Certo che questo cast de La Pupa e il Secchione Show sta dando parecchio da fare a Barbara D’Urso! Dai problemi medici di Paola Caruso all’abbandono di Flavia Vento, non c’è pace per il reality di Italia 1. Ora ci si mette anche Gianmarco Onestini che durante questi giorni passati in villa ha già litigato con un concorrente. Vediamo con chi e perché.

La Pupa e il Secchione Show, Gianmarco Onestini ha uno scontro nella villa: ecco con chi

Gianmarco Onestini è entrato nel reality martedì scorso perché ha dovuto sottoporsi alla quarantena obbligatoria per chi ritorna dall’Estero. Appena una settimana ed ha già avuto problemi con alcune persone del cast. Barbara D’Urso ha anticipato su Twitter quanto è accaduto. Ha scritto infatti:

Prima anticipazione di domani… Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini saranno protagonisti di un acceso scontro… Secondo voi cosa è successo? 😱😱😱 #LaPupaEilSecchioneShow — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) March 28, 2022

Gianmarco Onestini si è dunque scontrato con l’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo, in arte “Lenticchio”, che nello show riveste i panni di “pupo”.

La Pupa e il Secchione Show, che cos’è successo tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 ha mostrato alcune immagini inedite di cos’è successo nei giorni scorsi nella villa romana in cui si trovano i concorrenti del reality. Le ha presentate con queste parole:

“C’è stata una litigata tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini nella villa de la Pupa e il Secchione Show. Domani sera dovranno risolvere quello che è successo. Lo scontro è stato molto, molto forte, diciamo tanto strong. Poi Gianmarco si è anche messo a piangere. Questo non significa debolezza o fragilità, perché un uomo può piangere ed è soltanto segno di sensibilità. Si passerà dalla lite al crollo di Gianmarco e domani capirete il perché della lite e del pianto”.

Nelle immagini si vede tutto il cast riunito in una sala comune, l’ex protagonista del Grande Fratello in piedi, mentre tutti gli alti sono seduti e lo ascoltano, lui gesticolando si rivolge a Chiofalo dicendo:

“Quando si gioca si gioca, ok, siamo tutti contenti, adesso ti faccio domande se vuoi su un ambito che tu non sai. Ma io non sono venuto qui a farmi inquisire da nessuno e questo deve essere chiaro a te e a tutti”.

Dopo poco viene trasmesso un frammento del chiarimento avvenuto tra i due, in cui l’ex concorrente del reality di Maria De Filippi fa notare al “secchione” che se lui si fosse alzato e si fosse messo a discutere con lui volto contro volto, l’esito sarebbe stato completamente diverso.

Nella puntata di domani sera verrà approfondito cos’è accaduto tra i due concorrenti e la giuria potrà esprimere la propria opinione. Cosa dirà Soleil Sorge del suo ex cognato? Come lo commenterà? Sicuramente Barbara le darà modo di giudicare il diverbio avvenuto. Appuntamento a domani sera, su Italia 1, per la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show.