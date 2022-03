Manila Nazzaro è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 27 marzo. In tale occasione, la donna ha avuto modo di parlare della sua esperienza all’interno della casa del GF Vip, ma non solo. La protagonista, infatti, ha parlato anche della sua vita privata e di alcuni momenti molto difficili che ha vissuto. Tra gli argomenti trattati, chiaramente, non sono potuti mancare i riferimenti a Katia Ricciarelli. Scopriamo cosa ha rivelato.

Manila parla del suo rapporto con Katia Ricciarelli

Nel corso della recente intervista rilasciata a Verissimo, Manila Nazzaro si è soffermata sulla sua esperienza vissuta all’interno della casa del GF Vip. In particolar modo, la protagonista ha parlato del rapporto controverso con Katia Ricciarelli. A tal proposito, ha detto di essere rimasta profondamente delusa dalle dichiarazioni rilasciate dalla cantante durante la sua esperienza all’interno del reality show. Dire ad una donna di 40 anni che, ormai, è arrivata e non può permettersi nessuna soddisfazione è una cosa davvero orribile a suo parere.

Manila, infatti, ha ammesso che lei a questa età è rinata, in quanto ha avuto la possibilità di riscoprire sentimenti e sensazioni che credeva di non provare mai più. Malgrado la delusione nei confronti di Katia, però, la Nazzaro ha dichiarato che sarebbe pronta ad avere un confronto con la Ricciarelli. Questo, però, almeno per il momento non si è verificato.

La Nazzaro svela un inedito retroscena sulla sua infanzia

Oltre che parlare dell’ostilità con Katia Ricciarelli, però, Manila Nazzaro ha parlato anche di altre questioni decisamente più private. Nello specifico, la protagonista si è soffermata su alcuni problemi che ha avuto da bambina e che l’hanno portata a diventare molto fragile. Da piccola, infatti, soffriva di strabismo, ragione per cui è stata costretta a portare un bendaggio.

Tale situazione, però, ha avuto un effetto negativo nelle sue amicizie. I suoi compagni di scuola, infatti, non perdeva occasione per prenderla in giro e questo ha provocato molto malessere nella protagonista. Con il tempo, però, è riuscita a sfruttare queste fragilità a suo vantaggio, trasformandole nel suo punto di forza. In merito alla sua vita sentimentale, infine, Manila si è detta estremamente felice del rapporto che attualmente la lega a Lorenzo Amoruso. I due sono riusciti a superare momenti molto complessi, come la perdita di un figlio, e ora sono più uniti che mai.