Martedì 29 marzo, su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Stando alle anticipazioni della serata, sembra proprio che questo appuntamento non deluderà le aspettative del pubblico.

Barbara D’Urso, nei panni di esuberante conduttrice dello show, infatti, avrà il compito di introdurre una nuova pupa. Inoltre, in studio ci saranno anche Clizia Incorvaia e Guenda Goria. La prima parteciperà come “Pupa per una sera”, mentre la seconda avrà modo di confrontarsi con Mila Suarez.

Flavia Vento lascia il posto a una nuova pupa

Come annunciato nei giorni passati da Barbara D’Urso, una delle pupe ha deciso di abbandonare il programma. Si tratta di Flavia Vento che, dopo soli otto giorni dall’inizio dello show, ha ammesso di non riuscire più a reggere i ritmi del reality. La produzione, ricorrendo ai ripari, ha annunciato l’arrivo di una nuova concorrente: a partire da domani, Elena Morali si aggiungerà al cast del programma. Probabilmente, il suo arrivo darà il via a dinamiche inaspettate.

In studio sarà presente anche Clizia Incorvaia. La showgirl, nei panni di “Pupa per una sera”, insieme alla giuria, si occuperà di stilare la classifica della puntata. Il suo voto sarà molto importante perché potrà modificare il risultato finale.

La Pupa e il Secchione Show: tanti scontri nella puntata del 29 marzo

Nella puntata del 29 marzo de La Pupa e il Secchione Show non mancheranno le tensioni. In particolare, Guenda Goria, fidanzata di Mirko, avrà modo di dire la sua sul rapporto nato tra il suo compagno e Mila Suarez. La ragazza si confronterà anche con Vera Miales, impegnata in un rapporto sentimentale con Amedeo Goria. Occhi puntati su Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini che saranno al centro di un durissimo scontro.

Per fortuna, verrà dato spazio anche a momenti toccanti e alle prove che, ogni settimana, fanno divertire gli spettatori.