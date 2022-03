La terza puntata dell’Isola dei Famosi ha avuto un risvolto inaspettato questa sera. Anche oggi l’inizio è stato ricco di scintille. Infatti le dinamiche nel reality di Canale 5 si creano in pochissimo tempo. Il cast c’è solo da una settimana e già tutti litigano contro tutti.

Ma quello che è stato più inaspettato è il litigio tra Jeremias Rodriguez, che Ilary Blasi non ha approfondito ancora perché forse non riusciva a sentire bene a distanza. Ma le accuse mosse dal fratello di Belen sono molto gravi.

Isola dei Famosi 16, l’accusa di Jeremias Rodriguez verso Antonio Zequila

Antonio Zequila è stato accusato da Laura Maddaloni di non essere stato collaborativo durante il temporale. Lui si giustifica dicendo che doveva essere chiamato dagli altri naufraghi per dare una mano e così non è avvenuto.

Ma è quello che dice Jeremias Rodriguez che colpisce l’attenzione del pubblico. Infatti il ragazzo gli dice:

“Hai l’età di mio padre. Tu hai fatto il viscido con le ragazze di 25 anni. Inizia da lì a fare l’uomo”.

Il concorrente si giustifica affermando che non sa di che cosa stia parlando e né Ilary né Alvin intervengono in merito alle accuse mosse dal fratello di Belen. Anzi, li sgridano perché non si capisce niente.

Jeremias non la tocca pianissimo e a breve partirà di capoccia a Zequila 😂✈️👏🏼🥊

#Isola pic.twitter.com/Do9hPHPr48 — •~Anchemeno~• (@mz1090684831) March 28, 2022

Antonio Zequila si vendica

Dopo l’eliminazione Antonio Zequila cerca di vendicarsi e condanna al bacio di Giuda Jeremias Rodriguez, a dispetto del parere di Floriana Secondi, sua compagna di coppia. La conduttrice e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria cercano di far dare il voto anche all’altra parte del team, ma lei si dissocia. Intanto Zequila afferma che Jeremias gli ha detto delle parole che non appartengono alla sua persona. Jeremias replica:

“Ho detto la verità”.

Ma Zequila risponde: “Questo è quello che pensi tu, è la tua verità”.

Alvin chiude la discussione senza dar modo di approfondire quanto accaduto:

“Questa è una questione personale tra Antonio e Jeremias”.

Probabilmente le accuse di Jeremias non verranno mai approfondite, vista anche l’eliminazione del concorrente.