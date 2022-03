Alessia Merz ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. La 47enne ha spiegato i motivi del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo. A tal proposito la showgirl ha confidato di aver detto “no” a vari reality show.

L’addio alla televisione

In passato, il volto di Alessia Merz è stato uno dei più celebri del piccolo schermo. Da anni, però, la 47enne ha deciso di dire addio alla televisivione. In un’intervista la showgirl ha spiegato la sua scelta:

“Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione”.

Alessia ha deciso di dedicare il suo tempo alla famiglia e di non essere per niente pentita. A detta della 47enne di Trento, il mondo dello spettacolo a volte è crudele. Come riferito dalla diretta interessata, alcuni suoi colleghi per essere spariti dal piccolo schermo sono finiti in depressione. Decisione che a lei non è costata nulla:

“Stando lontana da quel mondo ho fatto una scelta che mi piace”. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Alessia Merz ha detto no all’Isola dei Famosi

Nell’intervista Alessia Merz ha ammesso di avere ricevuto moltissime proposte in questi anni, tuttavia ha sempre rifiutato:

“Le proposte importanti ci sono state per vari reality: mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express”.

Inoltre ha ammesso di avere detto “no” anche all’Isola dei Famosi 16. Il motivo? La showgirl ha confidato che non riuscirebbe mai a stare lontana per alcuni mesi dalla famiglia. Poi, si è lasciata andare ad un commento ironico:

“Potrebbe andare a fuoco la casa”.