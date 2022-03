L’Isola dei Famosi ritorna stasera con la sua terza puntata, e già i primi problemi sono sorti in questi sette giorni dei naufraghi. Ilary Blasi in compagnia dei suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e dell’inviato in Honduras Alvin, ci racconteranno cosa sta succedendo nell’Isola e quali nuove difficoltà attendono i concorrenti. Ma scopriamo le anticipazioni della terza puntata dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi 16: le anticipazioni della terza puntata, in onda il 28 Marzo 2022

Il reality di Canale 5 è iniziato nel segno delle avversità perché purtroppo i naufraghi hanno già avuto problemi con il maltempo. Per questo nei giorni scorsi sono stati spostati in sicurezza, separati in diverse cabane. Ma da ieri i concorrenti sono potuti ritornare in Playa perché il tempo è migliorato. Già nella giornata di domenica era nuvoloso, mentre per oggi si prevede tempo stabile. Alvin nella terza puntata dell’Isola dei Famosi 16 spiegherà nel dettaglio le condizioni dei naufraghi e cos’è successo in questi giorni di maltempo.

Intanto i concorrenti mostrano già le loro antipatie. La coppia di Floriana Secondi e Antonio Zequila è riuscita a catalizzare il malumore generale, infatti sono finiti in nomination anche questa volta. Ma ricordiamo che la gieffina era perennemente al televoto anche nel primo reality a cui partecipò e questo le permise di vincere. Chissà che anche questa volta non le porti fortuna!

Stasera ci attende una nuova prova leader guidata da Alvin che determinerà chi avrà il fuoco nell’Isola e quale coppia potrà mandare al televoto qualcuno dei concorrenti. Inoltre, ritornerà in gioco Cicciolina, con grande sorpresa dei naufraghi. Come reagiranno? Ilona Staller dovrà scegliere un compagno per tornare su Playa Accoppiada: chi sceglierà?

Stasera si scoprirà chi tra le due coppie nominate formate da Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni verrà eliminata. I telespettatori hanno tempo fino a stasera per votare sui quattro canali del reality.

Isola dei Famosi 16: i nuovi concorrenti

Per la terza puntata dell’Isola dei Famosi 16 le anticipazioni prevedono l’entrata in gioco di Guendalina ed Edoardo Tavassi e dell’ultima coppia del cast: Nick Luciani e Silvano Michetti. Sono loro gli ultimi concorrenti ufficiali che si andranno ad aggiungere ai concorrenti. Essendo già in coppia, dovrebbero entrare immediatamente in gioco. Ma come ben sappiamo, in Honduras può succedere di tutto e solo stasera scopriremo come sbarcheranno nel reality.

Appuntamento stasera 28 Marzo alle ore 21.25 per la terza puntata dell’Isola dei Famosi 16.