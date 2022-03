Sabato 26 marzo è stata registrata la puntata di Uomini e Donne in cui è avvenuta la scelta a sorpresa di Matteo Ranieri. Il ragazzo, infatti, ha inaspettatamente preso la decisione di interrompere il suo percorso scegliendo Valeria. Federica, chiaramente, ci è rimasta molto male, tuttavia, per lei c’è stata una magra consolazione. Vediamo cosa è successo.

Federica delusa per non essere stata scelta da Matteo a Uomini e Donne

Il trono di Matteo si è concluso, in quanto il ragazzo ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Valeria. La ragazza gli ha risposto di si, pertanto, i due hanno lasciato lo studio dopo la consueta pioggia di petali rossi. Ad ogni modo, a fronte di questo momento di gioia, ci sono stati anche dei momenti di delusione. Federica, infatti, è rimasta malissimo nell’apprendere di non essere stata scelta. La giovane non ha potuto fare a meno di accusare il tronista di essersi comportato in maniera falsa e impropria nei suoi confronti.

Soprattutto il gesto di portarla a casa sua le è sembrato eccessivo considerando che non sentiva di sceglierla. Ad ogni modo, al termine del momento concitato, la giovane è stata spiazzata da una prima sorpresa. Alessandro, infatti, corteggiatore di Ida, le ha chiesto di rimanere in studio in quanto interessato a corteggiarla. Lei, però, ha risposto in maniera negativa dicendo di essere ancora troppo provata per cimentarsi in una nuova conoscenza.

Arriva una magra consolazione per l’ex corteggiatrice

In seguito, però, c’è stato un altro colpo di scena per la giovane. Dopo la scelta di Matteo a Uomini e Donne, infatti, Federica ha ricevuto una magra consolazione. La corteggiatrice di Luca, Soraya, le ha dedicato un messaggio su Instagram molto sentito. La ragazza ha detto che mai si sarebbe immaginata di trovare un’amica a Uomini e Donne.

Durante il loro periodo di convivenza all’interno della trasmissione, le due hanno avuto modo di legare parecchio e si sono fatte forza l’un l’altra nei momenti più difficili. Proprio per tale ragione, Soraya si è detta estremamente felice dell’amicizia nata tra di loro. La giovane, poi, ha chiosato il suo intervento dicendo a Federica che si sia “scansata un fosso” e che ci saranno sicuramente occasioni per trovare l’uomo giusto. Insomma, anche se non è riuscita a trovare l’amore, Federica conclude la sua esperienza con un’amica in più.

