Ieri sera si è svolta la seconda puntata del serale di Amici. Maria De Filippi ha accolto i suoi telespettatori con professionalità e grande leggerezza. Il talent di Canale 5 è stato un momento di intrattenimento e divertimento, ma due allievi hanno abbandonato il programma ieri sera.

Chi è uscito da Amici ieri sera, 26 Marzo 2022?

La seconda puntata del serale di Amici è stata piuttosto imprevedibile, a dispetto della prima. Infatti non ha vinto sempre la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ma a batterli nella prima manche sono stati i “Cuccatodos”, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Sono loro gli unici che riescono a fronteggiare questa fortissima squadra e forse gli unici che potranno cercare di far vincere il serale ad uno dei loro allievi.

La prima eliminazione

La prima eliminazione arriva veloce come un fulmine, quasi non ci si rende conto di quanto tempo gli allievi stiano sul palco, che già è finita la manche. Come abbiamo detto prima è stata vinta dalla squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Sono loro a scegliere quali allievi andranno al ballottaggio immediato e mandano Calma perché secondo Cuccarini è il meno preparato, anche in ragione del fatto che sia entrato nel talent solo in corsa; Todaro nomina Leonardo perché proprio non gli piace e trova il suo allievo Nunzio mille volte più bravo e infine, solo per sentirlo esibirsi nominano Luigi.

Dopo le performance sul palco degli allievi arriva il verdetto. Il primo eliminato della seconda puntata di Amici è Calma.

Calma dopo l’eliminazione appare piuttosto sereno, in un certo senso se l’aspettava e non ha avuto paura. Quando Maria De Filippi gli si avvicina, cercando di rispettare la sua solita timidezza, ma salutandolo con affetto, lui risponde:

“Il serale è come la tombola, nuovo giro, nuovo eliminato. Oggi toccava a me. So che mi sono arrivati tanti messaggi, non vedo l’ora di ringraziare tutti. Grazie”.

Non c’è dolore nelle sue parole, solo una proverbiale Calma.

La seconda eliminazione

La seconda sfida è di nuovo tra i Cuccatodos e il battaglione di Zerbi e Celentano, ma questa volta a vincere sono questi ultimi. I professori indicano gli allievi da mandare al ballottaggio in maniera piuttosto sgradevole. Infatti li nominano così: Christian “il mediocre”, Alex “il tanto bravo” e Nunzio “il tarantolato”. Ce n’era veramente bisogno?

I tre finiscono al ballottaggio non eliminatorio e alla fine è Christian a dover sfidare l’allievo/a che uscirà perdente dalla terza e ultima manche.

Nella terza manche vediamo Zerbi e Celentano contro Anna Pettinelli e Veronica Peparini. A perdere sono queste ultime, che già la scorsa settimana avevano perso. Alla fine mandano al ballottaggio Crytical, che dovrà scontrarsi con Christian.

Il secondo eliminato della seconda puntata di Amici è Christian Stefanelli.

Dopo l’eliminazione Christian si lascia andare ed esprime tutti i suoi pensieri. Il percorso del ragazzo è stato caratterizzato da alti e bassi nella produttività perché spesso si è scoraggiato e non ha trovato la spinta per dare di più. Per questo Maria De Filippi quando gli deve comunicare la notizia dell’eliminazione fa notare come sia differente il suo atteggiamento, apparentemente menefreghista, da quello di Crytical, teso e in lacrime.

Dopo la sua eliminazione il ballerino ha esclamato:

“Zero rimpianti. Gli ultimi mesi non sono stati facili e da tre 4 giorni mi sono ripreso e sono contento di essere uscito quando mi sono ripreso. Al Christian del primo giorno direi di non mollare mai, di non arrendersi al primo ostacolo, poi quello che viene, viene. Ora torno da mia mamma, a prendere le lezioni di danza, a preparare quello che facevo prima, tra gare e viaggi. Continuerò”.

Ai suoi compagni del talent un saluto speciale:

“L’amicizia che c’è tra noi, Amici, è bella”.