Ieri sera, durante la seconda puntata del serale di Amici 21 è stato ospite della trasmissione Irama. Nome d’arte di Filippo Maria Fanti ha vinto Amici nel 2018 e poi nel 2020 Amici Speciali. Scopriamo che cos’è successo ieri quando ha fatto il suo ingresso nel talent di Canale 5.

Irama ospite nella seconda puntata del serale di Amici 21

Grande emozione per l’ex vincitore di Amici, che ha ancora un grande seguito nel pubblico defilippiano. Il ventiseienne torna “a casa” e canta “Ovunque sarai“. Questo brano ha conquistato il quarto posto a Sanremo e un gran successo di pubblico. Maria De Filippi ieri gli ha consegnato il disco di platino proprio per la canzone.

È il momento che tutti stavamo aspettando, alzate il volume della tv e pronti a cantare insieme a Irama? WOOOW ✨ #Amici21 @IRAMAPLUME pic.twitter.com/FgFk1RtBXd — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 26, 2022

Il cantante ha poi cantato “Il giorno in cui ho smesso di pensare” mentre il corpo di ballo della trasmissione ballava intorno a lui. Ad aprile Irama inizierà il tour dei palazzetti.

Amici 21, il problema del talent con i suoi ospiti del serale

Ma c’è un problema che questa edizione del serale sta manifestando con tutti i suoi ospiti. Infatti vengono relegati alla fine della trasmissione quando il pubblico è più scarso. Mentre prima si facevano interagire con gli allievi, che preparavano duetti con loro. Ora tutto questo sembra pura preistoria.

Gli ospiti del serale di Amici 21 arrivano verso mezzanotte e mezza/ l’una, cantano, due parole e se ne vanno. Non c’è pathos, non c’è interazione vera tra loro e il format. Un aspetto vincente invece del serale era che fosse uno show, oggi invece più che questo appare come un proseguimento del percorso pomeridiano, solo in uno studio più grande e con ancora più discussioni tra i professori.

Ma invece, gli ospiti del serale non dovrebbero aiutare i ragazzi a confrontarsi con dei professionisti per prepararsi a ciò che li aspetterà fuori? Se questa scelta aveva ragioni pandemiche prima, ora sembra eccessiva e anche abbastanza fuori luogo. Diminuisce il valore del serale di Amici 21 e non rende onore a tutti gli ospiti che vengono invitati.