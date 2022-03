Victoria Cabello e Barù sono stati protagonisti di un siparietto social. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice si è lasciata scappare sui social una battuta sul Grande Fratello Vip 6.

Le parole di Victoria Cabello

Attualmente Victoria Cabello è impegnata al reality show Pechino Express. La 47enne, su Instagram, ha parlato della sua avventura. In particolare, la diretta interessata ha commentato la puntata del reality show condotto da Costantino Della Gherardesca, in cui un passante non l’ha riconosciuta. Successivamente Cabello si è lasciata scappare una battutta ironica sul Grande Fratello Vip 6, spiegando che per essere riconosciuta come “vip” può solo entrare nella casa più spiata d’Italia. Tra i vari commenti, è arrivato anche quello del suo ex fidanzato Barù:

“Te lo consiglio si sta benissimo”.

In un primo momento Victoria ha mandato a quel paese il suo ex fidato. Poi, ha risposto con l’ironia che da sempre la contraddistingue:

“Ma infatti anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks”.

Infine, Victoria Cabello ha ringraziato Barù per la sua ironia.

