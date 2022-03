A Uomini e Donne è arrivata una nuova scelta. Le anticipazioni della registrazione effettuata oggi ci raccontano che Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta.

Leggi anche: Dove vedere le repliche di Uomini e Donne

Uomini e Donne, chi è la scelta di Matteo Ranieri

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalate nel profilo Instagram “Uomini e donne classico over”, raccontano che oggi finalmente l’ex fidanzato di Sophie Codegoni ha deciso quale ragazza vuole al suo fianco. Le corteggiatrici rimaste in questo lungo percorso erano Valeria Cardone e Federica Aversano. Con entrambe il tronista ha instaurato un rapporto speciale, ma uno ha prevalso.

La scelta di Matteo Ranieri è Valeria Cardone.

ma quanto è bella Valeria? veramente perfetta così. #uominiedonne pic.twitter.com/txTKpAM2WN — setha cohen ♍️✨ (@legillimens_x) March 22, 2022

Napoletana, 25 anni, la ragazza ha catturato l’attenzione del tronista fin da subito. Oggi infatti lui ha ammesso che fin dal primo bacio ha capito che l’avrebbe scelta.

Uomini e Donne, la non scelta di Matteo Ranieri si arrabbia

La corteggiatrice Federica non ha preso molto bene il comportamento del tronista. Lui per giustificare la sua non scelta le ha detto che nonostante si sia affezionato, il suo cuore batte per un’altra. Ma lei è andata su tutte le furie perché temeva avrebbe preso questa decisione e non doveva prenderla in giro. Ma soprattutto visto che già dentro di sé sapeva che cosa provava per l’altra corteggiatrice, non avrebbe mai dovuto andare a casa sua. Quella per lei è una grave mancanza di rispetto.

L’opinionista Tina Cipollari ha attaccato la corteggiatrice, che ha trovato eccessiva e fuori luogo. A maggior ragione visto che percepiva l’affetto che Matteo nutriva per Valeria Cardone. Nel momento in cui stava lasciano lo studio, Federica è stata fermata da Alessandro, l’ex corteggiatore di Ida. L’uomo le ha voluto chiedere se fosse interessata a conoscerlo, perché lui sin dall’inizio ha avuto un interesse per lei. Ma la ragazza ha preferito declinare e ha abbandonato la trasmissione.