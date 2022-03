I protagonisti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show stanno suscitando una grande curiosità nel pubblico. Il programma ha esordito il 15 marzo, su Italia 1, con l’inedita conduzione di Barbara D’Urso. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’inizio, già si sta iniziando a parlare della nascita di possibili coppie.

Nel dettaglio, una frase pronunciata dalla Pupa Mila Suarez sta suscitando non poco scalpore. La modella, infatti, pensa che il Secchione Mirko Gancitano nutra un particolare interesse per lei. La questione è stata ripresa anche a Pomeriggio 5 dove la conduttrice ha provato a fare luce sull’argomento.

La Pupa e il Secchione Show, la confessione di Mila Suarez

Uno degli aspetti più interessanti de La Pupa e il Secchione Show riguarda i possibili intrighi romantici. In ogni edizione, infatti, c’è stata sempre qualche coppia che ha fatto sorgere dei dubbi. Anche in questo caso, la situazione sembra essere la stessa. In particolare, pare che stia nascendo un certo legame tra Mila Suarez e Mirko Gancitano. È stata la stessa Pupa a mettere la pulce nell’orecchio al pubblico. Stando alle sue parole, infatti, il ragazzo si sentirebbe attratto da lei.

Ovviamente, questo potrebbe rappresentare un problema nella storia romantica con Guenda Goria. Al di fuori del reality, infatti, Mirko e la figlia di Maria Teresa Ruta stanno organizzando il loro matrimonio in Italia.

Mila Suarez e Guenda Goria a confronto? Le parole di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, durante il consueto appuntamento di Pomeriggio 5, ha mostrato un filmato con le parole di Mila Suarez. La ragazza ha affermato che Mirko, durante la notte, le prende la mano. Cerca sempre di starle accanto e, anche al mattino, non riesce a prendere le distanze da lei.

Lei dice che di notte, mentre dormono, Mirko le prende la mano e la mattina si sveglia con Mirko che le sta addosso e le prende la mano

La conduttrice ha rivelato di essere in possesso del video completo del confessionale di Mila. È intenzionata a mandarlo in onda durante l’appuntamento di martedì. Inoltre, ha espresso il desiderio di far entrare in studio Guenda Goria. Secondo Barbara D’Urso, la futura sposa deve avere il diritto di potersi difendere. Le parole della Pupa, infatti, sono state molto pesanti.

Come si evolverà il confronto? E Mirko riuscirà a tirarsi fuori da questa situazione?