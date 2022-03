La Pupa e il Secchione è nato come un programma di Italia 1, ma aveva anche un daytime su Canale 5. Questa nuova edizione di Barbara D’Urso, rinominata La Pupa e il Secchione Show, finora invece aveva avuto solo la striscia su Italia 1. Ma qualcosa è cambiato.

Le pillole de La Pupa e il Secchione Show su canale 5

La Pupa e il Secchione Show ritorna su Canale 5, non per le puntate, quelle rimarranno sempre su Italia 1, ma il programma invece avrà una striscia anche sulla rete ammiraglia. Benché non sia esattamente una promozione, dona allo stesso tempo maggiore visibilità al reality. Scopriamo quando e dove vedere il reality sulla rete principale di Mediaset.

Le pillole de La Pupa e il Secchione Show su Canale 5? Sì, ma l’orario!

Il daytime de La Pupa e il Secchione Show andrà in onda solo due giorni però, saranno una sorta di pillole del reality che potrebbero spingere i telespettatori a vedere le dirette. Ma quando andrà in onda la Pupa e il Secchione Show su Canale 5?

Per vedere le pillole del reality di Barbara D’Urso bisogna aspettare il Lunedì e giovedì notte. Lo show inizierà dopo l’Isola dei Famosi, che dovrebbe così fare da “traino” per i fans dell’altro reality Mediaset. Ma anche in questo caso, presumibilmente, si tratterà di spezzoni della diretta.

L’orario sarà l’1.22, così L’Isola dei Famosi dovrà chiudere un po’ in anticipo, rispetto al solito orario (1.30).

Invece su Italia 1, oltre alla diretta del martedì, ci sarà sempre il daytime alle 13, che però più che un vero e proprio daytime, sono spezzoni della prima serata. Dopodiché per conoscere le vicende delle pupe e i secchioni su Pomeriggio Cinque ogni giorno viene dedicato uno spazio apposito.

Ma non sarebbe meglio invece fare dei veri e propri daytime come quelli di Amici? Così i telespettatori hanno la possibilità di affezionarsi ai concorrenti e magari andare poi a vedere le dirette.