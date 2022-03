Nonostante la sesta edizione del Grande Fratello Vip sia terminata, gli ex concorrenti continuano a intrattenere il pubblico dei social. Più volte, a causa dei loro comportamenti, sono finiti al centro del ciclone ma, in questa circostanza, è stata sollevata una questione che riguarda solo il lato estetico.

Nel dettaglio, Fabrizio Corona, dopo aver visto una foto di Federica Calemme, ha sentito il bisogno di criticarla su Instagram. Le sue parole, però, non sono state accolte affatto bene dai follower del re dei paparazzi. Anche la diretta interessata ha deciso di rispondere per le rime.

GF Vip 6, Federica Calemme nel mirino: la dura critica di Fabrizio Corona

Sembra che Fabrizio Corona non riesca proprio a smettere di parlare degli ex concorrenti di questa edizione del GF Vip. Dopo aver lanciato numerose frecciatine a Sophie Codegoni e ad Alessandro Basciano, ha deciso di schierarsi contro Federica Calemme.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Tutto è partito da una foto dove la modella indossa un abito corto che lascia scoperte le gambe. Il fotografo ha pensato bene di ripostare questa immagine su Instagram, paragonando gli arti di Federica a quelli di un calciatore della Roma. Ovviamente, questa mossa non è sfuggita agli occhi dei fan più attenti. La maggior parte di loro ha puntato il dito contro Fabrizio Corona, accusandolo di body shaming.

La risposta di Federica Calemme sorprende tutti

La stessa Federica Calemme non è riuscita a ignorare la questione. Nonostante si trattasse di una situazione delicata, ha optato per una risposta secca, in modo da non alimentare le polemiche. Dopo l’accaduto, infatti, ha caricato, nelle sue storie di Instagram, una foto che la ritrae con uno splendido vestito argentato. In bella vista, è possibile leggere la parola: “Sfigato”.

La modella, grazie a questa mossa, si è tolta un piccolo sassolino dalla scarpa, ma per i suoi fan la questione non è ancora conclusa. Molti di loro hanno continuato a inviare messaggi di ammirazione, mentre altri si sono riversati sul profilo dell’ex re dei paparazzi per ricoprirlo di insulti. Cosa deciderà di fare Fabrizio Corona? Continuerà a criticare Federica? O si arrenderà all’evidenza dei fatti?