Diciamocelo: ormai il serale di Amici 21 è diventano un one – woman show ad opera di Alessandra Celentano. La professoressa di classico tra un litigio, un guanto di sfida e una provocazione, riesce a tenere desta l’attenzione del pubblico e a catalizzare l’attenzione su di sé anche in questa seconda puntata del serale del talent show di Canale 5.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21

Amici 21, Stefano De Martino lancia una frecciatina ad Alessandra Celentano

Alessandra Celentano oggi è particolarmente frizzante e sarcastica, ma sbaglia qualcosa. Infatti per diverse volte durante la serata continua a chiamare la sua ballerina Carola Puddu con un altro nome. La chiama Paola. Maria De Filippi le chiede come mai lo faccia visto che non c’è nessuno in studio con quel nome. La presentatrice la trova un po’ svampita ultimamente.

La maestra di classico ride divertita e non sa dare una spiegazione, ma Stefano De Martino la trova:

“Ha la sindrome di Sansone, da quando ha tagliato i capelli non ci sta con la testa“.

Celentano non se la prende, anzi si fa una sonora risata. Del resto, nel bene o nel male si parla sempre di lei per tutta la seconda puntata del serale di Amici.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina