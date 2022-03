Alessandra Celentano e Raimondo Todaro proprio non si trovano e non se le mandano certo a dire. La seconda puntata del serale di Amici 21 li ha visti più volte scontrarsi e suonarsele di santa ragione! Vediamo che cos’è successo.

Amici 21, Alessandra Celentano deride Raimondo Todaro

Alessandra Celentano non sopporta i metodi di Raimondo Todaro, né tantomeno i suoi giudizi, per lui Nunzio è mille volte superiore al ballerino Leonardo, mentre per lei il primo è solamente un “tarantolato“. Così come per lui Christian è un bravissimo ballerino, per lei invece è solo un “mediocre, che sa ballare solo hip hop”.

Stasera i due si sono scontrati tanto per i loro ballerini, per la maestra Celentano:

“Tu fai in modo che il tuo ragazzo (Christian) non si metta mai alla prova”.

Il professore di latino – americano le risponde per le rime:

“Se i miei ballerini fanno talmente schifo, cosa gliene frega a lei?”

Secondo l’ex di Ballando con le stelle, la maestra di classico manda lanci di sfida “cattivi”, solo per mettere in risalto le lacune degli altri allievi, per screditarli, mentre lui non lo fa, ma mette a confronto in maniera equa. Celentano lo schernisce dicendogli:

“Io non scredito, io dico quello che penso, tu fai il buonino, papà chioccio“.

Il professore di latino – americano prova a difendersi, ma alla fine la maestra di classico resta della sua idea e lo zittisce.

#Amici21

Si può commentare la bravura di un ballerino. Ma bisognerebbe cercare di non essere offensivi. Altrimenti il ruolo dell'insegnante è finito. — EmmeTi (@Emmetiellegi) March 26, 2022

Siamo sicuri che questa discussione ritornerà ancora nelle prossime puntate. Il serale di Amici 21 è una contrapposizione continua tra i prof delle diverse squadre, ma a che prezzo per gli allievi?