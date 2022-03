Nathaly Caldonazzo è intervenuta nella rubrica Isola Party. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha sparato a zero su un ex “vippone”. Da ex naufraga, la showgirl ha rivelato chi non è stato piacevole incontrare per la seconda volta in un altro reality show.

Caldonazzo senza freni a Isola Party

In passato, Nathaly Caldonazzo ha partecipato all’Isola dei Famosi e nel cast erano presenti Eva Grimaldi e Giacomo Urtis. Successivamente i tre “vipponi” si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Com’è stato incontrare per la seconda volta i due ex naufraghi? La showgirl senza peli sulla lingua ha dichiarato:

“Non è stato piacevole rivedere Eva Grimaldi e Giacomo Urtis”.

A detta dell’ex gieffina, Eva è una persona migliore solamente grazie a Imma Battaglia. Tuttavia, Nathaly è rimasta delusa da alcuni atteggiamenti di Grimaldi e nella casa ha solamente avuto la conferma di ciò che pensava.

Se dovesse pensare ad un momento bello trascorso in Honduras, Caldonazzo ha ricordato quando con Urtis trovavano le piante e le mettevano come aloe.

La stoccata dell’ex gieffina

A Isola Party, Nathaly Caldonazzo ha commentato la “nuova regola” introdotta nel reality show: i naufraghi sono legati da un elastico. Pensando all’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip 6, la showgirl ha rivelato che tra gli ex coinquilini non avrebbe mai scelto di essere “legata” a Davide Silvestri. A proposito dell’ex attore, Nathaly era sicura che non avrebbe mai vinto il programma:

“E’ il classico tipo che arriva secondo”.

Poi, Caldonazzo ha fatto il nome di Alessandro Basciano. La 52enne romana ha ammesso di non avere dimenticato quanto accaduto nella casa di Cinecittà con l’ex volto di Temptation Island:

“E’ stato un po’ il mio Giuda della mia vita”.

Nathaly ha riferito di avere vissuto le accuse di Alessandro come una pugnalata senza motivo. L’ex gieffina ha precisato che prima della discussione, tra loro c’era un ottimo rapporto. Il fatto che Basciano abbia fatto quelle insinuazioni verso di lei, non giustifica che lo abbia fatto perché innamorato. La stessa Caldonazzo ha confidato di essere stata innamorata anche lei in passato, ma non ha mai “pugnalato” una persona alle spalle in modo gratuito.

Nathaly vuota il sacco: ‘Mi hanno traumatizzato’

Prima di chiudere il collegamento, Nathaly Caldonazzo ha ammesso che la partecipazione all’Isola dei Famosi e a Temptation Island non può ricordarle in modo positivo:

“Mi hanno traumatizzato”.

Il motivo? In Honduras, si è vista privare di tutto ciò che riteneva essenziale. Dunque, capitava spesso di perdere la testa anche per cose futili. A Temptation Island, Caldonazzo ha subito un tradimento da parte della persona di cui era follemente innamorata. Il Grande Fratello Vip 6 invece, è stata un’esperienza positiva perchè ha stretto un bellissimo legame con Antonio Medugno.