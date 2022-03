La puntata di ieri sera de L’isola dei Famosi è stata caratterizzata da un clima poco piacevole. Nonostante non sia trascorsa neanche una settimana dall’inizio dell’avventura, è già guerra aperta tra alcuni naufraghi. In particolare, una tra le protagoniste che ha fatto molto parlare di sé è stata Floriana Secondi. L’ex concorrente del GF si era fatta conoscere per i suoi modi frizzantini e la sua spiccata personalità. In più occasioni, aveva dato prova di essere diretta e sincera. In questo nuovo percorso, però, molti stanno mettendo in dubbio l’immagine che si erano costruiti.

La stessa Vladimir Luxuria, spronata da una domanda di Ilary Blasi, ha ritenuto opportuno dire la sua sull’argomento. Inoltre, i continui scontri con Nicolas Vaporidis non hanno fatto altro che peggiorare il quadro.

L’Isola dei Famosi 2022, Floriana Secondi delude Vladimir Luxuria

Floriana Secondi sta già causando un po’ di confusione in questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nel giro di pochi giorni, ha avuto un acceso contrasto con Antonio Zequila e si è abbandonata a parole poco carine verso Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo ha espresso la sua opinione, ma cercando di mantenere i toni pacati. Nella puntata di ieri sera, Floriana, causando lo sgomento delle persone presenti in studio, è arrivata anche ad appellarlo con un insulto ingiustificato: “Infame”.

Ilary Blasi ha cercato di spiegare alla concorrente che la produzione non ha occhi di riguardo nei confronti di nessuno. Tutti i concorrenti sono uguali e determinate concessioni vengono approvate solo per motivi di salute. Le parole della conduttrice, però, non hanno avuto il risultato desiderato.

Vladimir Luxuria non è riuscita a celare la sua delusione per il comportamento di Floriana.

Vladimir Luxuria perde le staffe: il comportamento di Floriana non le va giù

L’amata opinionista, che in passato ha anche vestito i panni di naufraga e di inviata, ha ammesso di aver provato fastidio davanti al comportamento di Floriana. Le è sempre stata molto simpatica, ritiene che sia un personaggio forte, ma questa volta non le sta piacendo affatto. L’ha criticata soprattutto per l’accusa rivolta a Nicolas di aver un rasoio elettrico.

Lei è un personaggio forte, è sicuramente molto simpatica, ma qua non mi è piaciuta per niente…Accusare qualcuno di avere un oggetto per esigenze mediche è veramente di basso livello!

Floriana, infatti, durante la puntata, ha puntato il dito contro il naufrago dicendo che a lui vengono concessi dei privilegi in più rispetto agli altri. Ilary, però, le ha prontamente spiegato che Nicolas ha bisogno del rasoio per motivi medici.

I due concorrenti riusciranno ad avvicinarsi? Al momento sembra difficile che si possa andare incontro a una simile eventualità.