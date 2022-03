Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? L’appuntamento con la seconda puntata ha visto l’eliminazione a sorpresa di una delle coppie più forti del programma, anche se in realtà i due concorrenti che hanno perso al televoto non sono rientrati in Italia ma proseguono la loro avventura su Playa Sgamada, la spiaggia che già ospitava Jovana Djordjevic e Roger Balduino, sconfitti al televoto flash di lunedì scorso dalla coppia formata da Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis.

Detto questo, ecco chi sono i nominati della puntata di giovedì 24 marzo dell’Isola dei Famosi 2022.

Chi è finito in nomination ieri sera all’Isola dei Famosi 2022?

Le due coppie dell’Isola dei Famosi 2022 al televoto questa settimana sono Carmen Di Pietro-Alessandro Iannoni e Floriana Secondi-Antonio Zequila. Il pubblico da casa è chiamato a votare chi eliminare dall’Isola.

In realtà sappiamo che la coppia che perderà al televoto non dovrà fare subito le valigie e tornare a casa, ma potrà proseguire la sua avventura a Playa Sgamada. Non è detto poi che a partire dalla prossima puntata in onda lunedì prossimo Ilary Blasi decida di aprire un televoto flash anche su quella che può essere ribattezzata come ultima spiaggia, con il concorrente meno votato costretto – stavolta sì – a salutare per sempre il reality.

Nell’attesa di scoprire quelle che saranno le decisioni future, ecco chi ha nominato chi:

Lory Del Santo e il fidanzato Marco hanno nominato la coppia Carmen e Alessandro

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo hanno nominato la coppia Carmen e Alessandro

Clemente Russo e la moglie Laura hanno nominato la coppia Carmen e Alessandro

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro hanno nominato la coppia Lory e Marco

Floriana Secondi e Antonio Zequila hanno nominato la coppia Lory e Marco

Roberta Morise e Blind hanno nominato la coppia Floriana e Antonio

Le nomination del gruppo portano dunque al televoto la coppia formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. In seguito la nuova coppia leader della settimana – Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis – ha avuto la responsabilità di nominare la seconda coppia da mandare al televoto insieme a Carmen e il figlio Alessandro: la loro scelta, scontata, è ricaduta su Antonio Zequila e Floriana Secondi.

Prima di andare, vi ricordiamo soltanto che il nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2022 è per lunedì prossimo, 28 marzo, quando andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del reality show condotto da Ilary Blasi.

