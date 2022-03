Chi è uscito nella puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi 2022? Al televoto c’erano le coppie formate da Ilona Staller e Marco Melandri, Floriana Secondi e Antonio Zequila, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Il pubblico da casa era chiamato a votare la coppia che voleva eliminare.

Di seguito i nomi dei due concorrenti eliminati al televoto della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, con una dovuta precisazione però: la coppia eliminata non è uscita definitivamente dal reality, in quanto è finita su Playa Sgamada, la stessa spiaggia che da quattro giorni ospita Jovana Djordjevic e Roger Balduino, che a loro volta avevano perso al televoto flash della prima puntata contro la coppia Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis.

Chi è uscito ieri sera dall’Isola dei Famosi 2022?

Il pubblico da casa ha deciso che a dover lasciare l’Isola dei Famosi 2022 sia la coppia Ilona Staller e Marco Melandri. Queste le percentuali del televoto: Ilona e Marco (43%), Floriana e Antonio (37%), Carmen e Alessandro (20%).

Prima che lasciassero Playa Palapa, Ilary Blasi ha chiesto alla coppia eliminata di dare il bacio di Giuda, valido a tutti gli effetti come una nomination. La scelta di Cicciolina e dell’ex pilota di motociclismo è ricaduta su Floriana Secondi e Antonio Zequila. Va detto che l’ex vincitrice del Grande Fratello non abbia preso benissimo (per usare un eufemismo) la decisione degli eliminati, ma qualcosa ci dice che il battibecco di ieri sera tra lei e Marco non sia stato l’ultimo.

La coppia eliminata sbarca a Playa Sgamada

Trascorsa circa mezz’ora dal verdetto del televoto, gli eliminati Ilona Staller e Marco Melandri sono sbarcati a Playa Sgamada, la spiaggia che al momento accoglie i naufraghi che perdono lo scontro diretto al televoto da casa con gli altri concorrenti. Anche loro, come è capitato a Jovana e Roger, sono stati “scoppiati” da Ilary, dunque sia l’ex attrice pornografica che il campione del mondo della 250 gareggeranno d’ora in avanti come concorrenti singoli.

In seguito su Playa Sgamada è approdata anche Patrizia Bonetti, new entry della seconda puntata, dopo aver perso la prova del fuoco contro Roberta Morise. E quando in Italia era già passata abbondantemente la mezzanotte, la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto ai naufraghi della spiaggia degli eliminati di eleggere un leader. La scelta è ricaduta su Cicciolina, votata da Patrizia, Roger e Jovana (mentre Roger ha ricevuto i voti di Cicciolina e Marco).

Chissà cosa ne pensa Floriana di tutto questo…

