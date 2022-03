In questi giorni LDA e Calma si sono resi protagonisti di un duro sfogo contro i professori di Amici 21 che hanno deciso di assegnare loro il brano “La Paranza” di Daniele Silvestri. Il loro atteggiamento irriverente ha infastidito di parecchio il professore Rudy Zerbi che, infatti, li ha pesantemente redarguiti. Sulla faccenda è intervenuto anche Gigi D’Alessio. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Lo sfogo di Rudy Zerbi contro LDA e Calma

Nell’ultima puntata del daytime di Amici 21 è andata in onda una lite piuttosto accesa tra l’insegnante Rudy Zerbi e gli allievi LDA e Calma. I due ragazzi hanno sbottato contro i professori in quanto non hanno apprezzato la scelta di dover interpretare il brano “La Paranza“. Entrambi hanno reputato la canzone priva di contenuti importanti, pertanto, hanno reputato il doversi cimentare nella preparazione come una perdita di tempo.

Rudy Zerbi non ha affatto apprezzato il loro modo di fare, sta di fatto che ha pesantemente redarguito i due protagonisti. In particolar modo, li ha accusati di essere degli ignoranti. Nello specifico ha detto:

“Lo sapete che La Paranza parla di mafia. Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti. Fate una figura terribile”.

Potrebbe interessarti: Come vedere la diretta streaming di Amici 21

Gigi D’Alessio interviene sulla lite scoppiata ad Amici 21 e si mostra a favore dell’insegnante

Il video inerente lo sfogo di LDA e Calma è divenuto virale nel giro di poco tempo sui social. Ad intervenire sulla faccenda è stato anche Gigi D’Alessio, padre dell’allievo LDA. Il cantante si è mostrato assolutamente d’accordo con la versione dei fatti dell’insegnante. A tal proposito, infatti, ha scritto su Twitter:

“Bravo Rudi!!! Condivido tutto quello che hai detto!!!!! Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta”.

Questo commento è stato molto apprezzato da molti telespettatori, i quali hanno reputato l’intervento del cantante estremamente professionale e imparziale. Il suo atteggiamento, infatti, è stata l’ennesima conferma del fatto che Gigi D’Alessio non abbia mai provato a favorire in alcun modo la carriera di suo figlio, ma ha sempre cercato di mostrarsi equo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Leggi anche: Amici quando va in onda e come vederlo in streaming e tv