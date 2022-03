Oggi è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5 e Federica Panicucci si è soffermata molto su quanto accaduto nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi 2022. Nello specifico, particolare attenzione è stata rivolta alle liti di cui si è resa protagonista Floriana Secondi. Gli ospiti della conduttrice del programma mattutino di Canale 5 sono sembrati piuttosto ostili nei confronti della concorrente che fino a ieri era legata da una corda ad Antonio Zequila.

Le accuse contro Floriana Secondi a Mattino 5

Floriana Secondi è finita al centro di una bufera a seguito della messa in onda della puntata di ieri dell’isola dei famosi. In molti non hanno apprezzato il modo della donna di relazionarsi con alcuni suoi compagni d’avventura. In questi pochi giorni di programma, infatti, la protagonista ha già discusso con diversi naufraghi, arrivando ad usare toni decisamente forti. I più aspri sono stati quelli rivolti all’attore Nicolas Vaporidis, che è stato chiamato addirittura “Infame ed esaurito” dalla protagonista.

Ad ogni modo, il suo modo di fare ha sollevato un bel po’ di polemiche, sta di fatto che gli ospiti di Mattino 5 si sono scagliati contro di lei. Patrizia Groppelli, ad esempio, ha definito Floriana una donna estremamente volgare, al pari di un portuense di Livorno. Di fronte questo paragone, Federica Panicucci è intervenuta per specificare che quella non fosse un’offesa ai portuensi, pertanto, ha voluto salutare calorosamente tutti quelli che svolgono questo tipo di attività.

Dopo la Groppelli, anche Tonon affonda la concorrente dell’Isola dei famosi

Successivamente, poi, è intervenuto anche Raffaello Tonon. Anche quest’ultimo è apparso piuttosto insofferente agli atteggiamenti di Floriana. L’opinionista, infatti, ha detto di non apprezzare minimamente il suo modo di urlare e di aggredire i suoi interlocutori. In tutti questi anni, lei ha sempre fondato il suo personaggio sulla schiettezza, credendo che questo possa verificarsi solo attraverso le grida e i modi di fare aggressivi.

L’unica persona che si è schierata dalla parte di Floriana Secondi è stata Maria Monsè. La donna, infatti, ha voluto spezzare una lancia in suo favore dipingendola come una persona solare ed estremamente simpatica. Di fronte queste parole, però, l’ex concorrente del GF Vip ha attirato a sé solamente critiche e pareri contrastanti.

"Floriana si sta allenando da dicembre perché lei vuole la parità con l'uomo" La dichiarazione di Maria Monsé fa discutere in studio a #Mattino5 pic.twitter.com/GM2XgOhEzN — Mattino5 (@mattino5) March 25, 2022