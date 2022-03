Federica Calemme ha rilasciato un’intervista a MondoTv 24. La modella ha parlato del percorso al Grande Fratello Vip 6. A proposito dell’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia, la 26enne ha svelato con quali ex “vipponi” è rimasta in contatto.

Chi sente ancora Federica Calemme dopo il Grande Fratello Vip 6?

Federica Calemme è stata eliminata poche settimane dopo il suo ingresso al Grande Fratello Vip 6. La diretta interessata in un’intervista ha spiegato che il suo più grande rammarico è quello di avere avuto poco tempo a disposizione per farsi conoscere. La 26enne si sarebbe voluto aprire di più verso i suoi compagni d’avventura e verso i telespettatori. Tuttavia, la modella sente di dare un voto positivo al suo percorso.

Terminato il reality show di Canale 5, Federica ha confidato di essere rimasta in contatto con poche persone:

“Sono nate delle amicizie dentro la casa, ma quelle che oggi ritrovo fuori sono con Jessica, Lulù, Clarissa e Manuel”.

Calemme ha rivelato di essere uscita a cena anche con Giacomo Urtis, Gianluca Costantino e Alessandro Basciano ma i tre ex “vipponi” non li sente spesso come capita con le “Princess”.

Il futuro con Gianmaria Antinolfi

Grazie al reality show, Federica Calemme ha trovato l’amore. La modella si è fidanzata con Gianmaria Antinolfi. Come procede tra i due lontano dai riflettori? L’ex gieffina ha rivelato nell’intervista che va tutto a gonfie vele. A causa del lavoro di entrambe non riescono a stare insieme come vorrebbero, ma comunque riescono a creare dei loro spazi di tempo.

L’ex gieffina ha spiegato che Gianmaria per lei all’interno della casa di Cinecittà è stato un punto di riferimento fin da subito.

Sul futuro con Antinolfi, Federica non ha voluto dire nulla perché non ama fare previsioni a lungo raggio.

Cosa pensa delle coppie nate nella casa di Cinecittà?

A proposito di amore sbocciato nella casa più spiata d’Italia, Federica Calemme ha detto cosa pensa delle coppie nate al Grande Fratello Vip 6. La 26enne ha dichiarato che tra tutte, quella formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è la sua preferita.

Per quanto riguarda Soleil Sorge, l’ex gieffina si è sentita in dovere di fare un grande augurio all’ex coinquilina:

“Il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione Show le calza a pennello con il suo carattere forte”.

‘A soli 13 anni ho intrapreso la carriera di modella’

Chi era Federica Calemme prima di arrivare al Grande Fratello Vip 6? La 26enne ha spiegato di avere cominciato a lavorare come modella a soli 13 anni. Nel 2014 e nel 2017 ha partecipato a Miss Italia dove è riuscita a conquistare la fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Nel curriculum di Calemme, figura una partecipazione a Stasera tutto è Possibile nel 2016, Ciao Darwin e L’Eredità come Professoressa. Non tutti sanno che Federica Calemme ha avuto anche un’esperienza come attrice nel film Deal With trasmesso su canale Nove.

Dunque, la partecipazione al Grande Fratello Vip per la 26enne è stata una bellissimo oppurtunità di lavoro.