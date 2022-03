Che cos’è successo tra Estefania Bernal e Roger Balduino in hotel? Nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno cercato di indagare. L’amica della modella argentina non ha lasciato spazio all’immaginazione.

Estefania e Roger: un amore fermato sul nascere

Estefania Bernal si trova su Playa Accopiada con Nicolas Vaporidis mentre Roger Balduino si trova su Playa Sgamada dopo avere perso un televoto flash.

Nonostante i due naufraghi abbiano trascorso solamente poche ore in Honduras, il modello brasiliano ha speso parole d’affetto per la concorrente argentina:

Il diretto interessato ha ammesso di avere mandato un messaggio a Bernal prima di approdare in Honduras. Il suo modo di essere sempre felice e positiva ha incuriosito Roger. Dal canto suo, anche Estefania ha speso parole al miele per il concorrente:

“Lui è bello, figo”.

L’amica della modella vuota il sacco

L’infatuazione di Estefania e Roger non è passata inosservata a Ilary Blasi ma neanche agli opinionisti dell’Isola dei Famosi. In occasione della seconda puntata del reality show di Canale 5, la conduttrice ha chiesto all’amica della modella argentina se fosse a conoscenza di qualcosa.

Anziché glissare, la ragazza ha vuotato il sacco. L’amica di Estefania ha confidato che i due naufraghi potrebbero avere avuto una notte di passione in hotel, prima di approdare in Honduras. A fare eco all’amica della modella, ci ha pensato Alvin. L’inviato in Honduras ha rivelato di avere ricevuto la confidenza di un “uccellino”.