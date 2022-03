Nei primi mesi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sembrava che Davide Silvestri e Alex Belli fossero legati da una profonda amicizia. Più volte, infatti, le telecamere l’avevano sorpresi a confidarsi e a ridere tra loro. Dalle ultime dichiarazioni di Davide, però, sembra che le cose non stiano più così. L’ex concorrente ha rivelato a Casa Chi di non aver gradito affatto il triangolo formato da Alex, Delia Duran e Soleil Sorge. È stato proprio a partire da quel momento che ha iniziato a mettere in discussione il rapporto nato con l’attore.

Davide ha anche rivelato di essere stato contento quando Alex ha lasciato il reality. Nonostante non fosse stata una cosa carina da dire, non l’ha mai nascosta ed è stato sincero anche con il diretto interessato.

GF Vip, Davide Silvestri deluso da Alex Belli

Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sono stati i veri protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip. Il triangolo amoroso, infatti, ha tenuto incollati gli spettatori al piccolo schermo per quasi tutta la durata del gioco. Nella casa, però, c’è chi non ha gradito affatto queste dinamiche. Un concorrente ad aver preso le distanze da tutto ciò è stato proprio Davide Silvestri. L’attore, dopo aver criticato aspramente il comportamento di Alex, ha deciso di mettere fine all’amicizia che era nata tra loro.

A Casa Chi, ha rivelato di aver trovato snervante l’atteggiamento di Alex. Per lui, quella situazione era diventata quasi ingestibile. Non è riuscito a difendere il suo ex amico in nessuno modo perché, a parer suo, si era calato in un ruolo che non gli apparteneva. Ha ammesso di avergli chiesto di tornare a divertirsi come ai vecchi tempi, ma le sue parole non hanno avuto l’effetto desiderato.

Ovviamente, per Davide Silvestri non è stato affatto semplice prendere una decisione simile. Credeva che Alex fosse davvero un amico e perderlo si è rivelata una delusione senza precedenti.

Ho perso un amico. La sua parte artistica era più interessante dello show amoroso che hanno fatto

Davide Silvestri infastidito da Alex: la gioia dopo la sua squalifica

Davide Silvestri ha rivelato di essere stato sempre sincero nei confronti di Alex Belli. Non gli ha mai nascosto il suo malcontento e, quando è stato squalificato dalla casa del GF Vip, ha esultato. La sua gioia era legata principalmente al pensiero di non dover più prestare attenzione all’eterno triangolo amoroso.

Ha provato a riportare Alex sulla retta via. Più volte, gli ha consigliato di abbandonare quelle dinamiche così insidiose e di tornare a vivere il gioco con spensieratezza. L’attore, però, ha preferito fare a modo suo.