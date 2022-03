Antonella Elia è una dei tre giudici del nuovo reality di Barbara D’Urso, ma fino ad ora non ha mai potuto andare in onda dallo studio per via del covid. La partecipazione della showgirl a La Pupa e il Secchione Show è stata ribattezzata dagli internauti “in dad”, così com’è stato per la scuola – a fasi alterne- durante questi due anni di pandemia.

Ma per la terza puntata tutto è pronto a cambiare.

La Pupa e il Secchione Show, il futuro di Antonella Elia nel reality

Intervistata alla Pupa Party, la giurata aveva dichiarato che non appena fosse rientrata nello studio avrebbe preso i suoi spazi, visto che finora, essendo video-collegata, si sentiva meno efficace. Del resto per tutti la presenza fisica fa la differenza. L’ex partecipante del Grande Fratello Vip aveva mandato un avvertimento agli altri giudici, subito colto da Federico Fashion Style che all’inizio della seconda puntata, aveva risposto con una frecciatina. Ma tutto sta per cambiare ora.

Antonella Elia può ritornare a La Pupa e il Secchione show in studio

La showgirl insieme al suo compagno è andata a fare il tampone anti – covid. Il risultato è stato “Negativo” per entrambi. Hanno superato il coronavirus e ora sono pronti finalmente per uscire di casa. Questo per Antonella Elia significherà che potrà ritornare a fare il suo lavoro in studio.

Fin dalla terza puntata de La Pupa e il Secchione Show Antonella Elia potrebbe ritornare in studio. In quel caso cambieranno molte cose per il duo di Soleil Sorge e Federico Fashion Style, che sono parecchio affiatati. Vedremo come riusciranno a integrare questo nuovo elemento all’interno del gioco.