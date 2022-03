Il Grande Fratello Vip 6 è finito ormai da quasi un mese ma i “vipponi” di Alfonso Signorini continuano a tenere desta l’attenzione su di loro tra scoop e litigate. Questa volta al centro del gossip c’è Alex Belli.

Il Man del reality di Canale 5 ha scoperto le dichiarazioni di Davide Silvestri sul suo conto, rilasciate durante l’intervista a Casa Chi su Instagram. In esse il giudizio del secondo classificato di quest’edizione del GF ha espresso una presa di posizione molto netta verso l’ex attore di Centovetrine, che non è stata accolta positivamente.

Che cos’ha risposto Alex Belli a Davide Silvestri

Il marito di Delia Duran è sempre molto attivo sui social dove mostra come trascorre le sue giornate, ciò che cucina e l’andamento positivo della sua relazione matrimoniale. Ma, allo stesso tempo, tiene d’occhio con grande attenzione quello che viene detto sul suo conto, soprattutto dagli altri ex coinquilini.

Davide Silvestri, che finora non aveva parlato granché di lui, ha deciso di dire la sua in un’intervista rilasciata per il format social Casa Chi. Il suo bilancio nei confronti dell’amicizia con il Man non è positiva, anzi tutt’altro, proprio a causa del suo “triangolo artistico”.

Alex Belli leggendo le sue dichiarazioni ha deciso di intervenire con una storia Instagram, in cui ha riportato uno stralcio delle parole di Silvestri espunte da Biccy.it e una frase molto chiara sotto:

“Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me!! Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate non certo per la tua iguana!“

L’affondo è chiaro e netto. Secondo Belli è stato lui ad appassionare il pubblico con la sua soap opera insieme a Soleil Sorge e Delia Duran, e non l’attore che dalla sua avrebbe solo “l’iguana” che non interessa a nessuno. Davide Silvestri risponderà? Per il momento nelle sue storie si parla di come fare la pizza e della sua birra artigianale. Ma forse, visto il percorso nella casa del finalista, sceglierà di essere più elevato e disinteressarsi alle dichiarazioni di Alex Belli.