La Pupa e il Secchione Show ha subito un drastico calo di ascolti nella seconda puntata, perdendo il 3,6% di share. Barbara D’Urso pur avendo rinnovato completamente il format, sempre più simile al Grande Fratello Vip, non riesce ancora ad arrivare al successo.

Il calo si è verificato nonostante sia stata introdotta anche una quarta figura in giuria che ha potere di dare punti decisivi e verrà cambiata ad ogni puntata: la Pupa per una notte. È molto importante il risultato del reality perché – secondo i rumor – ne dipende anche il futuro lavorativo di Barbara D’Urso.

La Pupa e il Secchione Show, novità o mixaggio?

Il reality di Italia 1 in questi ultimi giorni è stato spesso condannato dalla critica per essere un mix di vari format: il Grande Fratello Vip, Live Non è la D’Urso e anche alcuni aspetti di Pomeriggio 5. Sebbene i risultati in termini di interazioni social siano molto soddisfacenti, soprattutto per la rete Mediaset, gli ascolti non hanno premiato il format nella seconda puntata.

Se c’era chi prevedeva ascolti simili al GF VIP al suo esordio, in realtà così non sta avvenendo. Ma questo vale anche per l’Isola dei Famosi 16, che non sta riscuotendo lo stesso riscontro. Probabilmente è possibile addurre le ragioni di queste scelte del pubblico anche ad una certa stanchezza dello spettatore medio che ha già vissuto 6 mesi con Alfonso Signorini ed i suoi vipponi. Quest’ultimo scampolo di programmazione invernale è imprevedibile anche per chi ha format ben più collaudati e sulle reti principali. Pertanto, in fin de’ conti, gli ascolti del nuovo show della regina di Pomeriggio 5 non dovrebbero far storcere il naso più di tanto.

La Pupa e il Secchione Show, quando andrà in onda la terza puntata?

La terza puntata de La Pupa e il Secchione Show andrà in onda regolarmente martedì 29 Marzo. Inizialmente si è parlato di una procrastinazione al venerdì 1 Aprile per via dei Mondiali, ma invece Mediaset ha deciso di mantenere il reality in onda nel suo giorno abituale di programmazione.

Vista la recente sconfitta dell’Italia contro la Macedonia, potrebbero migliorare gli ascolti della terza puntata? Non dovrà fronteggiare Studio Battaglia, il cui appuntamento è stato spostato eccezionalmente a lunedì 28 Marzo, ma partite di calcio e film. Aiuterà questa programmazione o invece non cambierà nulla? Lo scopriremo presto! Appunttamento a Martedì 29 Marzo alle ore 21. 20 su Italia 1.