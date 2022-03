L’Isola dei famosi ha riaperto i battenti da qualche giorno e tra i concorrenti si stanno venendo già a creare le prime dinamiche. In queste ore pare si stia verificando un certo avvicinamento tra Marco Melandri e Cicciolina. I due stanno vivendo questa esperienza a stretto contatto, sta di fatto che sono legati da una corda che li tiene uniti l’un l’altra 24 ore su 24. Malgrado le difficoltà, però, i due protagonisti sembrano felici di condividere questa esperienza in maniera così ravvicinata. Specie Marco non ha risparmiato commenti alquanto piccanti sulla sua compagna d’avventura.

La grande intesa tra Marco e Cicciolina all’Isola dei famosi

Tra Marco Melandri e Cicciolina sta nascendo una bella intesa. Loro sono la seconda coppia destinata a vivere questa esperienza legata ad una corda. L’altra è quella formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila. Ebbene, se da un lato loro due si stanno mostrando particolarmente insofferenti a questa convivenza forzata, Marco e Ilona sembrano essere di tutt’altra opinione.

I due, infatti, si sono trovati molto bene sin dal primo momento. Ad essere particolarmente entusiasta di questa situazione è proprio Melandri. Quest’ultimo, infatti, ha palesato in più occasioni di essere estremamente felice che sia Cicciolina la persona legata a lui con una corda. Nel parlare della faccenda, poi, il pilota non ha potuto fare a meno di lasciarsi sfuggire qualche battutina piccante.

Melandri fa delle battute piccanti verso Ilona Staller

Nello specifico, Marco ha confessato a Cicciolina che aspettava da quando aveva 13 anni questo momento, pertanto, ad oggi non potrebbe essere più felice di così. Il giovane, poi, ha proseguito a stuzzicare la sua compagna d’avventura all’Isola dei famosi chiedendole anche dei consigli legati alla professione che lei svolgeva in passato. Ilona Staller, infatti, è una nota pornostar, pertanto, Marco l’ha esortata a dargli qualche dritta su come andavano a finire i suoi film.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il protagonista, però, ci ha tenuto a chiarire di volere solo qualche consiglio teorico, in quanto è un uomo impegnato, pertanto, non potrebbe certamente accettare nulla di pratico. Cicciolina, dal canto suo, sembra molto compiaciuta del feeling che si è venuto a creare. La donna, infatti, non esita a rispondere a tono al suo interlocutore e a provocarlo a sua volta. Insomma, tra i due potrebbe davvero nascere un flirt? Solo il tempo ci darà tutte le risposte.