Ritorna l’appuntamento con Ignazio Moser e Valentina Barbieri con l’Isola Party. Il talk show di Mediaset Infinity che racconta le vicende dei naufraghi nell’Isola dei Famosi. Stasera ospiti della puntata ci saranno alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Scopriamo chi sono.

Isola Party, chi sono gli ospiti della seconda puntata

L’Isola Party stasera nella seconda puntata ospiterà diversi ospiti dal mondo dello spettacolo per commentare cosa succede nell’Isola dei Famosi. Dalla casa del Grande Fratello Vip ci saranno nuovi ospiti, dopo il primo appuntamento con la vincitrice del reality di Canale 5, questa sera interverranno: Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Inoltre, dal mondo dello show business arriverà la soubrette Simona Tagli, che ha partecipato all’edizione 2006 dell’Isola dei Famosi. Infine, dall’edizione del 2021 arriverà l’ex naufraga Francesca Lodo, che aveva fatto sognare gli spettatori durante il suo percorso.

Curiosi di sapere gli ospiti di #IsolaParty? Stasera avremo con noi: Nathaly Caldonazzo, Simona Tagli, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Francesca Lodo! Ignazio e Valentina vi aspettano in diretta streaming su Mediaset Infinity dalle 20:30 per commentare insieme l’#Isola! pic.twitter.com/rCGpZl2SlC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 24, 2022

Isola Party, quando e dove vederlo?

L’appuntamento del talk Isola Party andrà in onda dalle 20.30 per due ore su Mediaset Infinity. Per vederlo basta collegarli sul sito internet di Mediaset o sull’applicazione.