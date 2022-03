L’Isola dei Famosi 16 è appena iniziata e già sono scintille. Nemmeno il tempo di ambientarsi che nei primi cinque minuti volano i vaff… e le accuse reciproche. Protagonista della scena Carmen Di Pietro. Scopriamo cos’è successo.

Isola dei Famosi 16, che cos’è successo a Carmen Di Pietro?

Il reality di Canale 5 promette bene quest’anno perché siamo alla seconda puntata e già i concorrenti hanno litigato tra di loro. Carmen Di Pietro in coppia con il figlio Alessandro non ha preso bene l’essere stata nominata nella scorsa puntata e ha passato questi giorni a covare rancore contro tutti.

In particolare il suo astio si concentra sulla coppia formata da Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo e quella costituita da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Per la soubrette loro sono stati falsi perché prima hanno fatto gli “amiconi” in albergo e poi, appena arrivati in Honduras, l’hanno nominata.

Come sempre Carmen Di Pietro è stata iconica nel suo essere trash, mettendo alla berlina gli altri naufraghi.

QUESTA DONNA MI FA COSÌ RIDERE NON CE LA POSSO FARE LA AMO COSÌ TANTO😭 #isola pic.twitter.com/HIFF7MNO9P — sory (@sixofcrovz) March 24, 2022

La reazione degli altri concorrenti

Ma le reazioni non si sono fatte attendere. Infatti gli animi si sono infiammati immediatamente e la moglie di Clemente Russo ha mandato a “fare in c…” Carmen Di Pietro, insultandola senza nessun timore. Del resto, nella clip di presentazione l’aveva detto di essere una persona “fumantina”.

Lory Del Santo invece è stata più diplomatica e ha cercato di spiegare alla soubrette che non è mai stata intenzionata a criticarla o a farle un torto, ma i nomi da nominare erano quelli e ha semplicemente fatto una scelta dovuta alle circostanze. Ma anziché calmare gli animi, queste parole non hanno fatto altro che animarlo ancor di più.

L’opinione dell’opinionista Vladimir Luxuria

Ritornati in studio Ilary Blasi chiede il loro parere agli opinionisti. Mentre Nicola Savino ironizza, Vladimir Luxuria prende posizione sulle nomination e afferma:

“Concordo con il fatto che ci sia stata la scelta di mandare in nomination le tre coppie più forti”.