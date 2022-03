L’Isola dei Famosi 16 è appena iniziata, eppure già tante cose sono accadute fin dalla prima puntata. Il reality di Canale 5 è tornato, portando con sé una ventata di leggerezza e un ottimo risultato di ascolti.

La prima punta di lunedì è volata via velocemente, sebbene concludendosi all’una e mezza del mattino. Cosa ci si dovrà aspettare dalla seconda puntata in onda il 24 Marzo? Scopriamolo insieme.

Isola dei Famosi 16: le anticipazioni della seconda puntata in onda il 24 Marzo

La prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi si è conclusa con la nomination di tre coppie, probabilmente le più temibili: Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Ilona Staller e Marco Melandri, Antonio Zequila e Floriana Secondi. Una di loro dovrà abbandonare definitivamente l’Honduras. Un’eliminazione troppo tempestiva per tre coppie che potrebbero dare tantissimo al programma.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

A Playa Sgamada ci sono i due eliminati dal televoto flash della prima puntata: Roger Balduino, amareggiatissimo, che però sente la mancanza di Estefania, e Jovana Djordjevic. Ilary Blasi li coinvolgerà nella puntata e farà scoprire loro quale sorte ha in serbo la produzione per loro.

Scopriremo anche come se la sono cavate le coppie legate dalla corda: Marco Melandri e Ilona Staller (Cicciolina) e Floriana con Zequila (noto come Er Mutanda). Finalmente potranno sganciarsi? In queste ore Zequila ha mostrato parecchi segni di intolleranza nel dover affrontare l’avventura legato a Floriana. Ha minacciato più volte di togliere la cintura che li lega perché ha bisogno di vivere in libertà. Invece, Melandri e Cicciolina sono stati molto vicini in queste ore e la vicinanza forzata sembra avergli giovato.

Lo scopriremo nella prossima puntata Giovedì 24 Marzo, alle ore 21.20 su Canale 5.

Le prove della seconda puntata

L’inviato in Honduras Alvin coordinerà le prove della seconda puntata. In palio ci sarà l’immunità alle votazioni e una ricompensa. Ci sarà anche il grande ritorno della prova del fuoco, ma sarà riproposta in una nuova veste che farà gareggiare i concorrenti come in duelli all’ultima bruciatura.

Isola dei Famosi 16: il cast si completerà

Nella seconda puntata dell’Isola arriveranno altri naufraghi che non sono stati fatti scendere dall’aereo nella prima puntata così da completare il cast del reality. Ecco chi saranno:

Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo

Blind

I Cugini di Campagna

Roberta Morise

Mentre i Cugini di Campagna e la famiglia Tavassi sono già coppie, gli altri due invece si presentano come single e verranno accoppiati dentro il reality. Ma ci sarebbero altri due concorrenti che dovrebbero partire per l’Honduras, ad annunciarli è stato il settimanale Chi, una sarebbe Patrizia Bonetti, l’altra invece è una showgirl italiana misteriosa. Chi sarà?

Nuovi Naufraghi stanno per sbarcare su Cayo Cochino! 🏝Vi aspettiamo questa sera per una nuova puntata dell’#Isola su #Canale5 e in streaming su @MedInfinityIT pic.twitter.com/Vxt8UshnjO — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 24, 2022

L’ospite della seconda puntata dell’Isola dei Famosi

Questa seconda puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi vedrà in studio un volto noto ai telespettatori: Ignazio Moser, conduttore del talk on demand Isola Party.