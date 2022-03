“Flavia Vento è Flavia Vento” inizia così Barbara D’Urso nella trasmissione Pomeriggio 5, dove racconta l’evoluzione del percorso della soubrette ne La Pupa e il Secchione Show. Nell’ultima puntata aveva rischiato di essere eliminata e resta nella storia il suo gesto di uscire dal Bagno di cultura urlando “Vedo i miei cani“, mentre ancora non aveva perso. Nelle ultime ore però qualcosa è cambiato, scopriamo cosa.

Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione Show?

Nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show Flavia Vento con Aristide Malnati avevano perso lo spareggio finale, ma la conduttrice aveva deciso di darle la possibilità di restare ancora. Però, per penitenza – così com’era accaduto alla troppia – li aveva mandati nello sgabuzzino.

La soubrette nella notte ha avuto “segni di cedimento” e verso le due e mezza ha deciso di fare le valigie, dopo aver provato a dormire in giardino. Alla fine, dopo i colloqui con gli autori, ha deciso di abbandonare lo show. A mostrarlo è lei stessa su Twitter, dove si mostra nel pulmino che trasporta i concorrenti. Ritornerà dai suoi sette cani a meditare e parlare con Tom Cruise.

I reality che Flavia Vento ha abbandonato

Il comportamento della soubrette non stupisce nessuno. Infatti è nota per abbandonare i reality a cui partecipa. Alcuni utenti sui social hanno ironizzato affermando che prima o poi realizzeranno un programma fatto su misura per lei in cui vince chi scappa prima. Sicuramente lei guadagnerebbe il primo posto.

Quanti reality ha abbandonato Flavia Vento?

La somma è facile: cinque, compreso questo di Italia 1. Eccoli:

La Fattoria 2004 : 6 giorni

: 6 giorni L’Isola dei Famosi 2008: 14 giorni, la soubrette andò via dicendo “Rimanere un’altra settimana per me sarebbe un suicidio“.

L’Isola dei Famosi 2012 : 7 giorni

: 7 giorni Grande Fratello Vip 2020: ha resistito 1 giorno, poi se n’è andata dicendo “È stato breve, ma intenso“.

La Pupa e il Secchione Show 2022: 8 giorni

Flavia Vento: la concorrente che ha battuto tutti i record!

Una vita costellata dai record. Laddove tutti agognano a restare il più possibile in tv, lei fa di tutto per darsela a gambe. Sicuramente fa la differenza.