Barù ha rilasciato una recente intervista a Italia a Tavola in cui è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Il protagonista ha fatto delle confessioni che, probabilmente, non aveva mai fatto prima. Nello specifico, ha dipinto l’ambiente nel quale si trovava come un qualcosa di fortemente ostile. Scopriamo per quale motivo.

Barù svela perché il GF Vip era un ambiente ostile

Nel corso di un’intervista, Barù ha svelato dei retroscena inediti sulla sua avventura al GF Vip. Nello specifico, il protagonista ha detto di aver fatto molta fatica ad adattarsi all’interno del contesto di tale reality show. Questo perché reputava quell’ambiente piuttosto ostile. Il motivo principale celato dietro la sua sofferenza risiedeva nel fatto che non potesse vedere l’orizzonte.

Questa è stata per l’esperto di vini la cosa peggiore di tutta questa esperienza. Ad ogni modo, malgrado le difficoltà avute nell’adattarsi all0interno della casa del GF Vip, il terzo classificato di questa edizione ha speso anche parole positive sul reality show ed ha ammesso che gli è servito moltissimo a maturare delle certezze e convinzioni.

Cosa ha tratto l’enologo da questa esperienza e poi su Jessica…

In particolar modo, Barù ha detto di aver messo alla prova se stesso e di aver capito di essere un uomo forte, in grado di adattarsi anche agli ambienti più ostili. Inoltre, quest’avventura gli ha permesso anche di migliorare nei rapporti sociali e nel relazionarsi con le altre persone. A tal proposito, ha rivelato:

“Ora ascolto un po’ di più”.

Infine, in merito al suo legame con Jessica Selassiè, il protagonista ha detto di non dare minimamente peso a tutto quello che dicono sul web. In molti stanno facendo pressione nella speranza di vedere i due finalmente insieme, tuttavia, lui non sembra essere minimamente intenzionato a soddisfare queste richieste. A tal proposito, ha detto che da quanto è uscito dalla casa si è completamente allontanato da quel mondo, sta di fatto che evita anche di leggere i commenti che gli scrivono sui social.