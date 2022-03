Gli animi sono piuttosto tesi all’Isola dei famosi 2022. Tra i concorrenti maggiormente provati ci sono Antonio Zequila e Floriana Secondi. I due sono parecchio agitati soprattutto per la condizione in cui si trovano ad affrontare questa esperienza, ovvero, legati da una corda. Entrambi non possono separarsi mai, neppure per i bisogni fisiologici e la cosa sta già generando parecchio turbamento. Tra i due, infatti, è scoppiata una lite piuttosto accesa.

I disguidi tra Antonio e Floriana all’Isola dei famosi

In questi primi giorni di permanenza all’Isola dei famosi, Floriana e Antonio hanno già avuto diversi disguidi. Nello specifico, i due non riescono a tollerare il fatto di essere legati l’uno all’altra da una corda. Soprattutto Zequila si è mostrato particolarmente sofferente in quando si sente privato della sua libertà. A tal proposito, il concorrente ha dichiarato di aver deciso di partecipare a questo reality show proprio per essere libero e per mettersi alla prova.

Essere costantemente legato ad un’altra persona, che peraltro ha un carattere opposto al suo, sta cominciando a farlo stare piuttosto male. Tra i motivi di discussione vi è il fatto che i due hanno ritmi di vita totalmente diversi. Antonio vorrebbe stare tante ore in acqua a nuotare, mentre Floriana ha un problema alla schiena per il quale fa difficoltà a seguire i suoi ritmi. Inoltre, quanto lui vuole riposare, lei si vuole alzare. Quando lui deve andare in bagno, lei gradirebbe dormire. Insomma, una coppia davvero incompatibile.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La “minaccia” di Zequila e la reazione della Secondi

Floriana, però, malgrado tutte le difficoltà, ha detto che non vuole lamentarsi in quanto ha deciso di prendere parte all‘Isola dei famosi per mettersi in gioco al 100% e per superare ogni sfida. Per tale ragione, ha invitato Antonio a smetterla di essere un lamento continuo. Quest’ultimo, dal canto suo, preso dalla disperazione, ha fatto una “minaccia”.

Nello specifico, il protagonista ha detto che se non lo slegheranno quanto prima dalla corda che lo vincola a Floriana, sarà lui stesso a liberarsi da questo vincolo. La Secondi, però, ha chiarito di non volersi assumere questa responsabilità. Pertanto, se Antonio dovesse togliere la corda dovrà affrontare da solo tutte le conseguenze del caso. Dunque, no ci resta che attendere per vedere se Zequila farà davvero ciò che ha paventato e, in tal caso, scopriremo quale sarà la reazione della produzione del programma.