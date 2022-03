Nel corso di una recente intervista rilasciata a “Tuttosulgossip.it” Andrea Nicole Conte ha parlato di alcuni attuali protagonisti di Uomini e Donne. Nello specifico, si è soffermata sulla travagliata relazione che riguarda Ida e Alessandro. Successivamente, poi, è passata a parlare del trono classico ed ha fatto delle considerazioni molto interessanti sulla corteggiatrice di Matteo, Federica. Scopriamo tutto quello che ha rivelato.

Andrea Nicole e il suo pensiero su Ida e Alessandro

Andrea Nicole Conte si è lasciata andare nel corso di una recente intervista ed ha parlato dell’attuale edizione di Uomini e Donne. La giovane è partita da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due hanno attualmente preso la decisione di allontanarsi in quanto lei ha realizzato di essere molto più avanti di lui nella conoscenza. Pertanto, onde evitare di farsi male nuovamente, la donna ha deciso di tagliare tutti i ponti. La decisione, però, è stata piuttosto sofferta in quanto la protagonista ha ammesso di essersi innamorata del cavaliere.

Sulla faccenda Andrea Nicole si è mostrata molto comprensiva nei confronti di Ida. Nello specifico, ha detto di capire il suo modo di fare in quanto la donna agisce così per paura di restare nuovamente delusa. Nella vita ha sofferto troppo per amore, pertanto, il problema più grande di ogni sua conoscenza risiede proprio nella paura di ricaderci e di fidarsi di nuovo di un uomo. Questo modo di agire, chiaramente, mette dei paletti che impediscono ad ogni relazione di decollare.

L’ex tronista parla del trono classico e si sofferma su Federica

Passando al trono classico di Uomini e Donne, invece, Andrea Nicole ha detto di trovare il tronista Luca molto a suo agio e simpatico nel relazionarsi con le corteggiatrici. Matteo, invece, lo vede piuttosto provato ultimamente, pertanto, non capisce se si stia godendo appieno questa esperienza oppure no. Restando sempre sul tema del trono di Ranieri, l’ex volto del talk show di Maria De Filippi ha commentato il percorso di Federica Aversano.

La protagonista ha detto di aver molto rivalutato la ragazza nel corso del suo percorso. Adesso, infatti, comprende il motivo celato dietro alcuni suoi comportamenti. Nello specifico, ha dichiarato che non bisogna dimenticare che Federica è una mamma, pertanto, gravano su di lei molte responsabilità. Questo, quindi, le impedirebbe di viversi totalmente a cuor leggero questa esperienza. Ad ogni modo, Andrea Nicole ha chiosato dicendo di augurarsi che sia lei la scelta di Matteo. Non ci resta che attendere per vedere se sarà davvero così oppure no.