La seconda puntata del serale di Amici 21 è stata registrata il 24 Marzo e prevede ben due eliminazioni. Scopriamo che cos’è successo e quali sono gli ospiti di questo nuovo appuntamento del sabato di Canale 5.

Cos’è successo nella seconda puntata di Amici 21 in onda sabato 26 Marzo?

La seconda puntata di Amici 21 è stata molto combattuta. Infatti il gruppo capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non hanno avuto la meglio su tutti come nella prima. In questo nuovo appuntamento i due prof hanno sostenuto un guanto di sfida contro la squadra di Cuccarini – Todaro a tema “telefilm”.

Serena è stata protagonista anche di questa seconda puntata. La ballerina è riuscita ad aggiudicarsi il Premio Tim della puntata.

Luigi ha avuto un momento di profonda commozione quando gli hanno fatto vedere un filmato di quando era piccolo. Albe invece ha raggiunto un importante traguardo: 1 milione di streaming con “Giravolte“.

Ma scopriamo subito quali sono state le manche e come se la sono cavata gli allievi.

Le sfide della seconda puntata di Amici 21

Come la scorsa volta, ci sono state tre gare con prove basate sui diversi guanti di sfida, a seguito delle quali si sono verificate ben due eliminazioni. La prima sfida della seconda puntata di Amici 21 Ad iniziare la gara della seconda puntata del serale di Amici 21 ci sarà la squadra guidata dai prof Zerbi – Celentano, che hanno sfidato i “Cuccatodos”, ovvero il team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Prima gara: duetto Alex e Sissi contro Luigi e LDA. Hanno vinto Alex e Sissi.

Seconda gara: guanto di sfida Leonardo e Michele contro Christian e Nunzio, hanno vinto Leonardo e Michele.

Terza gara: Carola contro Aisha, ha vinto Aisha. La prima sfida è stata vinta dal team Todaro – Cuccarini che ha mandato al ballottaggio Luigi, Leonardo e Calma. Il primo eliminato della seconda puntata è Calma. La seconda sfida Seconda manche. Ancora il team Todaro – Cuccarini contro il team Zerbi – Celentano. Prima gara: guanto di sfida Nunzio e Serena e Leonardo e Carola. Hanno vinto Nunzio e Serena.

Seconda gara: LDA contro la corale. Ha vinto la corale.

Terza gara: Luigi contro Christian. Ha vinto Luigi. Al ballottaggio sono andati Christian, Nunzio e Alex. Va a rischio eliminazione Christian. La terza sfida: tutte le anticipazioni Il team Zerbi – Celentano è ancora al centro dell’attenzione. Questa volta hanno sfidato il team Peparini – Pettinelli, che finalmente è sceso in gara. Anche nella seconda puntata hanno giocato solo una manche. È forse una scelta di produzione dovuta al minor numero di allievi? Prima gara: guanto di sfida Luigi contro Crytical. Vinto da Luigi, ma purtroppo è stato annullato da Rudy.

Seconda gara: Michele contro Albe e Crytical. Ha vinto Michele.

Terza gara: LDA contro Dario. Ha vinto LDA. Anche nella seconda puntata la squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha perso. A rischio di eliminazione ci sono stati Albe, Crytical e John Erik. Alla fine Crytical è andato al ballottaggio contro Christian. Il primo ha cantato Casa Mia e La mia Ragazza è Magica. Il secondo ha ballato sulle note di Ego e L’inverno dei Fiori. Secondo gli spoiler di Amici News su Twitter il secondo eliminato è Crytical.

Amici 21, chi sono gli ospiti della seconda puntata del serale

La seconda puntata del serale ha avuto due ospiti. Uno è Nino Frassica, l’attore farà un altro sketch comico come nel primo appuntamento.

L’altro ospite è un volto noto del talent di Maria De Filippi che il pubblico conosce molto bene. Si tratta infatti di Irama, il cantante che ha vinto Amici nel 2020. Il pubblico ha esultato per la gioia di rivederlo e sentirlo cantare.