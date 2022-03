Per mesi si è tanto discusso della storia d’amore tra la concorrente e una persona fuori dalla casa sconosciuta. Alla fine il gossip è riuscito a risalire all’identità del ragazzo, ma nessuno li ha più rivisti insieme, nonostante i paparazzi siano stati addosso all’influencer quanto più hanno potuto. Per la prima volta nel corso dell’intervista la ragazza ha ammesso di averlo rivisto:

“Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria: non volevo, è stato inevitabile e c’è stata una caccia all’uomo. I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma, quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto”.