In una diretta Instagram, le sorelle Selassié hanno parlato del loro prossimo progetto di lavoro. Secondo quanto riportato dalle Principesse etiopi, nel loro prossimo lavoro verrà coinvolto anche un famoso ex “vippone” del Grande Fratello Vip 6.

Le sorelle Selassié sono pronte per il prossimo progetto

Su Instagram, Jessica-Lulù e Clarissa Selassié hanno raccontato quale sarà il loro prossimo progetto lavorativo. Le “Princess” hanno rivelato che faranno uno shooting molto speciale, poiché è coinvolto anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Stiamo parlando di Alex Belli.

Le tre ragazze hanno spiegato che a breve presteranno i loro volti per uno speciale servizio fotografico nella Factory del 38enne di Parma.

Le dichiarazioni di Alex Belli

In seguito all’annuncio social delle sorelle Selassié, è arrivata la conferma di Alex Belli. Il diretto interessato, su Instagram, ha ripreso le parole di Jessica, Lulù e Clarissa. A tal proposito l’ex gieffino ha confidato di non vedere l’ora di lavorare con le ex coinquiline.

Alex Belli è sempre andato fiero del suo lavoro di forografo. Dunque, il fatto di avere a che fare con le tre ragazze e amiche lo rende entusiasta. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, tra le Principesse e Belli era nata una bellissima amicizia. Rapporto che sembra proseguire a gonfie vele anche lontano dai riflettori.

Jessica, Lulù e Clarissa dopo il GFVip 6

Che cosa stanno facendo le “Princess” dopo il Grande Fratello Vip 6? Jessica si sta godendo il momento di popolarità ottenuto con la partecipazione al reality show e soprattutto con la vittoria del reality show.

Lulù oltre ad essere impegnata come ospite in alcuni programmi televisivi, sta vivendo la sua favola d’amore con Manuel Bortuzzo. Clarissa Selassié invece, aggiorna i suoi fan quotidianamente sui social e li rende partecipi di tutto. Per chi non avesse seguito il reality show, la più piccola delle sorelle è stata la prima a dover lasciare la Casa ma è riuscita lo stesso ad entrare nei cuori dei telespettatori.