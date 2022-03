Le puntate de La Pupa e il Secchione Show ormai sono scandite dalle discussioni tra Mila Suarez e Soleil Sorge. Le due ex di Alex Belli non perdono occasione per scontrarsi. Anche in questa seconda puntata del reality di Barbara D’Urso ne sono volate delle belle!

La Pupa e il Secchione Show, che cos’è successo nella seconda puntata del reality?

Lo sapevamo già da Pomeriggio 5: Barbara D’Urso non vedeva l’ora di far scontrare Guenda Goria e Mila Suarez per Mirko Gancitano. Dai video mostrati si evidenzia come l’ex di Alex Belli abbia avuto un atteggiamento ambiguo nei confronti del secchione con cui è in coppia, tanto da arrivare al punto di dirgli che dovrebbe cambiare fidanzata. Ma posta dinanzi al confronto con la fidanzata di Mirko, la rassicura subito con una frecciatina diretta a Soleil Sorge:

“Stai tranquilla Guenda che io non rubo gli uomini fidanzati”

Federico Fashion Style la prende in giro: “Hanno fatto l’addio al celibato“. Ma la figlia di Maria Teresa Ruta non si fa ingannare:

“Sei un grande provocatrice!”

Mila le risponde subito: “Ma questo non vuol dire che lo prendo!”

Guenda Goria continua: “Ti voglio dire una cosa: Mirko è un ragazzo oltre che dolcissimo, anche molto secchione, Mirko è un ragazzo sapiosessuale. Significa che lo devi conquistare con l’intelligenza, quindi se lo vuoi provocare devi usare altre armi”.

L’ex di Belli continua a rassicurarle dicendole che non è il suo tipo e sta solo facendo il gioco. Barbara D’Urso rincara la dose accusandola di essersi strusciata a lui, ma lei nega, mentre Mirko continua dirle: “Mi hai messo il c**o in faccia!“.

La modella ha dormito con il pigiama, ma senza mutande nel letto del secchione e cerca di giustificarsi accusando la donna delle pulizie che non le aveva messo il perizoma. Soleil interviene per rassicurare Guenda:

“Può dormire sogni tranquilli perché non succederà niente. Mila è palesemente alla ricerca di dinamiche, ma non ne trova”.

Infatti, dopo poco arriva la frecciatina della modella: “Mirko da una settimana non ha mai tirato fuori il nome della fidanzata. Sono sempre stata io a farlo!”

La Pupa e il Secchione Show, lo scontro tra Mila Suarez e Soleil Sorge

Ma dopo una prova, arriva la stroncata della giurata. Le dà uno zero e la ammonisce per aver avuto troppe confidenze con Mirko. La modella non aspettava altro e l’attacca:

“Senti che bocca esca. Come hai fatto anche te la stessa cosa!“

L’ex gieffina l’asfalta:

“Come scusa? Evita di paragonarti a me, tesoro, anche no!”

La Suarez non ci sta e le risponde per le rime: “Visto che mi hai dato uno zero come giudizio, anche per me tu sei uno zero per me”.

L’italoamericana replica: “Fortunatamente il giudice sono io!”

Lo scontro sarebbe andato ancora avanti per ore se non fosse intervenuta Barbara D’Urso sancendo:

“Va bene, zero a zero!”

Siamo sicure che non sarà questo l’ultimo scontro tra le due. È evidente che Mila Suarez sia lì anche per scontrarsi con Soleil, in difesa gratuita dell’ex. I fischi che riceve ogni volta che l’attacca anziché dissuaderla la fortificano nel suo intento e lo show trash è servito.