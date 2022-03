Lo scorso lunedì 21 marzo, su Canale 5, è cominciata la 16^ edizione dell’Isola dei Famosi. I naufraghi hanno trascorso la prima notte, ma non per tutti è stata piacevole: alcuni concorrenti sono già stati “esiliati”, altri hanno avuto delle discussioni mentre altri ancora si sono scambiati delle confidenze reciproche.

I primi dissapori tra naufraghi

A Playa Accopiada i naufraghi si sono messi a lavoro per costruire un rifiugio dove dormire la notte. Nonostante siano trascorse pochissime ore, dallo sbarco in Honduras non sono mancate le tensioni tra concorrenti.

In particolare, Floriana Secondi ha avuto uno scambio d’opinionisti con Estefania Bernal. Floriana dopo avere trovato il kit di sopravvivenza ha perso la pazienza con la modella argentina:

"Io mi sono buttata dentro l'acqua, io ho lavorato".

Secondo il punto di vista di Secondi, tutti hanno visto la fatica che ha fatto per vincere la prova. Inoltre, Floriana ha evidenziato che lei, a differenza di Estefania, ha 44 anni e non 20.

I naufraghi ricevono le prime comunicazioni

Nel frattempo, i concorrenti hanno ricevuto il primo comunicato dalla produzione. Scendendendo nel dettaglio, i naufraghi hanno ricevuto indicazioni su come utilizzare il fuoco. Ad occuparsi dell’accensione sarà la coppia leader, dunque Gustavo e Jeremias Rodriguez avranno un maggiore potere decisionale.

Inoltre, il fuoco può essere acceso solamente una volta al giorno e per un periodo limitato. Il comunicato parla chiaro:

“Nessuno deve sfidare lo spirito dell’Isola”.

La prima notte in Honduras

Tutti i partecipanti dell’Isola dei Famosi si sono organizzati per trascorrere la prima notte in Honduras. Su Playa Accopiada, i naufraghi hanno cominciato a costruire un giaciglio per trascorrere la notte al riparo. Tutti, tranno Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro: la coppia di naufraghi ha preso le distanze dal gruppo, perché è stata nominata in massa tanto da ritrovarsi già al televoto. A tal proposito Carmen e Ilona Staller (Cicciolina) si sono lasciate andare ad una confidenza mentre guardavano le stelle presenti in cielo:

“Nel cielo tra le stelle manchi tu”.

Su Playa Sgamada invece, Roger Balduino e Jovana Djordjevic hanno costruito la capanna per trascorrere la notte e si sono messi alla ricerca di vivere. La coppia dopo essere stata eliminata in un televoto-flash è costretta a vivere su un’altra isola.